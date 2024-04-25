Сушинский о финале: «Локомотив» возил шайбу по углам и почти не играл в атаке. «Магнитка» выиграла по делу – не отвечала на грубость, держала удар»

Максим Сушинский высказался о финале Кубка Гагарина.

«Не ожидал счета 4-0, это все-таки финал.

«Магнитка» выиграла по делу, прилично смотрелась, не отвечала на грубость, держала себя в руках.

Очень хорошая команда, есть движение, ребята держат удар, не боятся силовой борьбы, хотя сами первыми в нее не идут. Важно, что не проигрывают ее, а «Локомотив» много сил тратил на силовую борьбу, отвлекался на нее.

В атаке «Локомотив» почти не играл, по углам возили шайбу», – сказал бывший игрок «Металлурга» Максим Сушинский.

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