Сушинский о финале: «Локомотив» возил шайбу по углам и почти не играл в атаке. «Магнитка» выиграла по делу – не отвечала на грубость, держала удар»

Теги Металлург Мг Локомотив Максим Сушинский КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский высказался о финале Кубка Гагарина.

«Не ожидал счета 4-0, это все-таки финал.

«Магнитка» выиграла по делу, прилично смотрелась, не отвечала на грубость, держала себя в руках.

Очень хорошая команда, есть движение, ребята держат удар, не боятся силовой борьбы, хотя сами первыми в нее не идут. Важно, что не проигрывают ее, а «Локомотив» много сил тратил на силовую борьбу, отвлекался на нее.

В атаке «Локомотив» почти не играл, по углам возили шайбу», – сказал бывший игрок «Металлурга» Максим Сушинский.

Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже

Почему именно «‎Металлург» выиграл Кубок Гагарина

Неизвестные детали о победе «Металлурга»: драка на фан-секторе, нервы Никитина, кепка «Спартака» на льду
 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий