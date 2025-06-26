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Кучеров – лучший игрок сезона в «Тампе» по мнению болельщиков. Никита выиграл «Арт Росс Трофи» и «Тед Линдсэй Эворд»

Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в «Тампе».

32-летний российский форвард стал лучшим бомбардиром регулярки-2024/25, набрав 121 (37+84) очко в 78 матчах. Он выиграл «Арт Росс Трофи» в 3-й раз в карьере.

Также Кучеров стал обладателем «Тед Линдсэй Эворд» – приз лучшему хоккеисту регулярного сезона по версии профсоюза – Ассоциации игроков НХЛ.

Пресс-служба «Тампы» сообщила, что болельщики клуба выбрали Кучерова лучшим игроком прошедшего сезона. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Тампы»
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