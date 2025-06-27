Дементьев о Кузнецове: «Контракт со СКА расслабил его. Тяжело сохранять мотивацию, получая подобные суммы, это сыграло с ним злую шутку»

Алексей Дементьев высказался о причинах потери мотивации у Евгения Кузнецова.

В апреле СКА расторг контракт с форвардом по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано на 4 года, сообщалось, что зарплата Кузнецова могла составлять 92 млн рублей в год без учета бонусов.

Ранее агент Шуми Бабаев заявил, что игрок проведет следующий сезон в Северной Америке. Кузнецов уже выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

«Мне кажется, долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова . Тяжело сохранять мотивацию, когда постоянно получаешь подобные суммы.

Он в любом случае имел гарантии финансовых поступлений. Это сыграло с ним злую шутку. Надо понимать, что с большей популярностью появляется и большая ответственность. Не все с ней справляются.

Давайте верить в лучшее. Мы знаем множество примеров, когда люди опускались на дно, а потом поднимались», – сказал агент Алексей Дементьев .