Миронов подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года. Зарплата – 40 млн рублей за сезон плюс 25 млн рублей бонусов («Р-Спорт»)

Теги Спартак возможные переходы КХЛ Динамо Андрей Миронов Р-Спорт Хоккей

Контракт Андрея Миронова со «Спартаком» будет рассчитан на два сезона.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, за один сезон в составе «Спартака» защитник заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что капитан «Динамо» Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в «Спартак».

Срок соглашения Андрея Миронова истекает 30 апреля. Он провел 11 полных сезонов в «Динамо». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне он провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф защитник сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.

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8 комментариев
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Теперь узнали, что преданность клубу стоит 25 млн
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Слава богам что не в ска, а то тут сейчас было бы мильён воплей.
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Как бы с сорока не урезали, а то бонусы😂😂😂Хотя не удивлюсь у Жамнов "приземлится" И ещё по играет.
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приютили мента
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Спартак - молодцы, больше 40 никому не платят (только Голдобину 45 в виде исключения), а остальные деньги только по результату ...
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Ответ Алексей Комов
Поглядим осенью что за фрукт пришёл в самый популярный клуб Европы и мы с ним станем Чемпионами !!!
Самый популярный клуб Европы, даже в Москве последний посещаемости))) С Мироновым рассчитывать на чемпионство это сильно
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Ответ CaSpeR-13
приютили мента
у нас там уже целое звено таких) так что ничего, в хозяйстве пригодится.
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