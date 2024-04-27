Миронов подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года. Зарплата – 40 млн рублей за сезон плюс 25 млн рублей бонусов («Р-Спорт»)
Контракт Андрея Миронова со «Спартаком» будет рассчитан на два сезона.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, за один сезон в составе «Спартака» защитник заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что капитан «Динамо» Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в «Спартак».
Срок соглашения Андрея Миронова истекает 30 апреля. Он провел 11 полных сезонов в «Динамо». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.
В нынешнем сезоне он провел 66 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.
В плей-офф защитник сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.