Миронов подпишет контракт со «Спартаком» на 2 года. Зарплата – 40 млн рублей за сезон плюс 25 млн рублей бонусов («Р-Спорт»)

Контракт Андрея Миронова со «Спартаком» будет рассчитан на два сезона.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, за один сезон в составе «Спартака» защитник заработает 40 миллионов рублей и еще 25 миллионов рублей в качестве бонусов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что капитан «Динамо» Миронов не продлит контракт с клубом и перейдет в « ».

Срок соглашения Андрея Миронова истекает 30 апреля. Он провел 11 полных сезонов в « ». Хоккеист дебютировал за клуб в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне он провел 66 матчей в Фонбет чемпионате и набрал 21 (5+16) балл при полезности «плюс 13» и среднем игровом времени 19:35.

В плей-офф защитник сыграл 10 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2» и среднем игровом времени 20:34.