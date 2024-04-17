Терещенко о Миронове в «Спартаке»: «Не осуждаю его – даже, может, поддерживаю в том, чтобы поменять обстановку, бросить себе вызов. Для «Динамо» он сделал все»

Теги Спартак Алексей Терещенко КХЛ Динамо Андрей Миронов Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Андрея Миронова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что капитан «Динамо» перейдет в состав красно-белых.

– Что думаете о ситуации с Андреем Мироновым? Капитан «Динамо» вроде как согласовал контракт со «Спартаком».

– Он еще не там. Вот когда будет официально, после этого уже можно будет рассуждать. Если же предположить, что Андрей будет там, – это жизнь. И к этому нужно относиться правильно.

Да, «Спартак» – это, наверное, для «Динамо» главный соперник. Но Андрей принял такое решение, и я его не осуждаю. Даже, может быть, поддерживаю в том, чтобы поменять обстановку, бросить себе вызов. Нужно что-то поменять, чтобы выйти из какой-то комфортной среды, потому что для «Динамо» он сделал все – рекордсмен по матчам.

К этому нужно относиться правильно. Кто знает, может быть, он останется в «Динамо»? Или через год вернется. Это хоккейная жизнь, и я Андрея поддерживаю в его решении. Ничего страшного. Как был динамовцем, так и останется. Это хоккей. К сожалению, может быть, о чем-то не договорились. Но никуда от этого не деться.

– Одно из самых популярных мнений болельщиков: если хочешь уйти – хорошо. Но зачем идти именно в стан злейшего врага, в «Спартак»?

– Я об этом и сказал. Я его не осуждаю. И никто не должен осуждать. Мы не знаем же всей ситуации, которая там происходит. Но здесь говорить о том, зачем «Спартак», неправильно. Все мы люди, и всем нам свойственно принимать решения. Нравится или нет, это его решение. И его нужно уважать. Вот и все, – сказал бывший нападающий «Динамо» и трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

7 комментариев
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Сказал Терещенко сам уходивший из Динамо где больше "насыпают", поэтому и не в претензии.
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А к Жамнову народ пойдёт. Спартак в следующем сезоне ещё сильнее станет.
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Скатертью дорожка. Патриотизм хорошо, но толку от него,как от козла молока.
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Да уж для Динамо он сделал вид🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️?
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Терещенко -молоток.
Правильные вещи говорит.
Вспомните, что он пред плоф сказал!?
цска выиграли два кубка на багаже Никитина.
Остальное читайте в спортс.
В точку попадает с этом году 9 из 10.
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За последние 15 лет не припомню, чтобы противостояние Спартака и Динамо как-то себя проявляло. Болельщики сильно постарше, кому уже заметно за полтинник, помнят какие-то эпизоды наверное. Кто моложе - ну наслушаться баек могли максимум. За все же сезоны КХЛ ну вот вообще 0 допоонительной интриги, абсолютно рядовые игры. У обеих команд были сезоны, когда со СКА были особые отношения, с Авангардом Динамо тёрки имели. На сегодняшний день образ "злейшего врага" выглядит максимально не к месту.
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Ответ Рейтинг
А к Жамнову народ пойдёт. Спартак в следующем сезоне ещё сильнее станет.
Уже четвёртый защитник из Динамо.
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