Давыдов о Миронове: «Я не раз критиковал Андрюшу, но он капитан «Динамо», воспитанник. Слухи о «Спартаке» огорчили. Руководство скажет свое слово, надеюсь»

Виталий Давыдов высказался о возможном переходе Андрея Миронова в «Спартак».

– Говорят, что капитан « » может перейти в « », который предлагает более эксклюзивный контракт...

– В нашем хоккее в последние годы очень много слухов, не вижу смысла их комментировать. Андрюшу Миронова я не раз критиковал, иногда он делает позиционные ошибки и уходит вперед, видимо, стремится быть не защитником, а полузащитником.

Но при этом Миронов – наш воспитанник, капитан команды, ее лидер. Такие хоккеисты – штучный товар, их ценят специалисты, любят болельщики.

Честно скажу, меня все эти слухи огорчили. Надеюсь, ситуация все-таки разрешится, свое слово скажет руководство, тренерский состав. И тогда всю свою карьеру наш воспитанник проведет в родном клубе – на радость болельщикам, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.