Давыдов о Миронове: «Я не раз критиковал Андрюшу, но он капитан «Динамо», воспитанник. Слухи о «Спартаке» огорчили. Руководство скажет свое слово, надеюсь»

Теги Спартак возможные переходы Виталий Давыдов КХЛ Динамо Андрей Миронов Хоккей

Виталий Давыдов высказался о возможном переходе Андрея Миронова в «Спартак».

– Говорят, что капитан «Динамо» Андрей Миронов может перейти в «Спартак», который предлагает более эксклюзивный контракт...

– В нашем хоккее в последние годы очень много слухов, не вижу смысла их комментировать. Андрюшу Миронова я не раз критиковал, иногда он делает позиционные ошибки и уходит вперед, видимо, стремится быть не защитником, а полузащитником.

Но при этом Миронов – наш воспитанник, капитан команды, ее лидер. Такие хоккеисты – штучный товар, их ценят специалисты, любят болельщики.

Честно скажу, меня все эти слухи огорчили. Надеюсь, ситуация все-таки разрешится, свое слово скажет руководство, тренерский состав. И тогда всю свою карьеру наш воспитанник проведет в родном клубе – на радость болельщикам, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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4 комментария
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Если я правильно понимаю, то капитан проявил уважение к клубу по финансам. Он воспитанник, он Капитан, а его кинули. Я понимаю его обиду. Он имеет полное право искать лучшее предложение.
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Если Миронов не будет проваливаться в обороне, будет ближе к своему пятаку и подчищать , то все будет нормально. В овертайме мимо себя много игроков пропустил.
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После того, как высказались легенды клуба руководство и ГТ обязаны еще раз встретиться с Андреем и обсудить возникшую ситуацию, сделать усилия, чтобы Андрей остался в команде.
Касается не только денег, но и понимания как Андрея использовать, чтоб он приносил максимальную пользу. Понятно, что и Мирон должен что-то для себя уяснить, поработать над какими-то моментами игры.
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