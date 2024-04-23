Спортдиректор «Динамо»: «Делали Миронову предложение, оно его не устроило финансово. Он продолжит карьеру в другой команде, скорее всего»

Теги ЦСКА возможные переходы Алексей Сопин КХЛ Динамо Андрей Миронов Даррен Дитц Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Алексей Сопин сообщил, что Андрей Миронов, скорее всего, уйдет из «Динамо».

– Всех удивила новость об уходе Миронова из «Динамо». Велись ли с ним переговоры? Если да, то в чем не сошлись?

– Да, мы делали Андрею предложение, оно его не устроило финансово, поэтому, скорее всего, он продолжит карьеру в другой команде.

– Соответственно, на его место будете искать защитника?

– Да, у нас в принципе есть в планах усиление линии обороны, поэтому стоит ждать новостей.

– Сегодня Игорь Есмантович сказал, что в числе прочих ЦСКА покинет Даррен Дитц. Будете рассматривать его?

– Слышал об этом, это хороший хоккеист, но с очень большой зарплатой. Все упирается в финансы, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все имеет свою цену. Наверное, Андрей хотел увеличения зарплаты, как любой нормальный человек.
+4
0
+4
Ответ КЕША
Все имеет свою цену. Наверное, Андрей хотел увеличения зарплаты, как любой нормальный человек.
И как любой российский бюджетный работодатель ему сказали не нравится увольняйся))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий