Спортдиректор «Динамо»: «Делали Миронову предложение, оно его не устроило финансово. Он продолжит карьеру в другой команде, скорее всего»

Алексей Сопин сообщил, что Андрей Миронов, скорее всего, уйдет из «Динамо».

– Всех удивила новость об уходе из « ». Велись ли с ним переговоры? Если да, то в чем не сошлись?

– Да, мы делали Андрею предложение, оно его не устроило финансово, поэтому, скорее всего, он продолжит карьеру в другой команде.

– Соответственно, на его место будете искать защитника?

– Да, у нас в принципе есть в планах усиление линии обороны, поэтому стоит ждать новостей.

– Сегодня Игорь Есмантович сказал, что в числе прочих покинет . Будете рассматривать его?

– Слышал об этом, это хороший хоккеист, но с очень большой зарплатой. Все упирается в финансы, – сказал спортивный директор «Динамо» .