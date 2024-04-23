Спортдиректор «Динамо»: «Делали Миронову предложение, оно его не устроило финансово. Он продолжит карьеру в другой команде, скорее всего»
Алексей Сопин сообщил, что Андрей Миронов, скорее всего, уйдет из «Динамо».
– Всех удивила новость об уходе Миронова из «Динамо». Велись ли с ним переговоры? Если да, то в чем не сошлись?
– Да, мы делали Андрею предложение, оно его не устроило финансово, поэтому, скорее всего, он продолжит карьеру в другой команде.
– Соответственно, на его место будете искать защитника?
– Да, у нас в принципе есть в планах усиление линии обороны, поэтому стоит ждать новостей.
– Сегодня Игорь Есмантович сказал, что в числе прочих ЦСКА покинет Даррен Дитц. Будете рассматривать его?
– Слышал об этом, это хороший хоккеист, но с очень большой зарплатой. Все упирается в финансы, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.