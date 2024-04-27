Алексей Терещенко: «Чем больше русских будет в НХЛ, тем лучше для нашего хоккея. Если есть возможность, уезжайте»

Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Никиты Гребенкина в «Торонто».

«Почему нет? Я считаю, что пробовать надо, ехать надо. Всегда можно вернуться сюда, и его будут рады видеть в «Магнитке». Пробовать надо.

Я за то, чтобы ребята уезжали. Чем больше ребят русских будет играть в , тем лучше для нас, для нашего хоккея.

Мы в будем страдать, но мы тоже должны здесь развивать молодежь, чтобы ребята попадали в лучшие команды, выходили на новый уровень и стремились становиться лучше.

Если есть возможность, уезжайте. Уезжайте и показывайте, что российский хоккей в порядке», – сказал трехкратный чемпион мира .

Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»