Алексей Терещенко: «Чем больше русских будет в НХЛ, тем лучше для нашего хоккея. Если есть возможность, уезжайте»

Теги Металлург Мг Торонто Алексей Терещенко НХЛ КХЛ Чемпионат.com Никита Гребенкин Хоккей

Алексей Терещенко высказался о возможном переходе Никиты Гребенкина в «Торонто».

«Почему нет? Я считаю, что пробовать надо, ехать надо. Всегда можно вернуться сюда, и его будут рады видеть в «Магнитке». Пробовать надо.

Я за то, чтобы ребята уезжали. Чем больше ребят русских будет играть в НХЛ, тем лучше для нас, для нашего хоккея.

Мы в КХЛ будем страдать, но мы тоже должны здесь развивать молодежь, чтобы ребята попадали в лучшие команды, выходили на новый уровень и стремились становиться лучше.

Если есть возможность, уезжайте. Уезжайте и показывайте, что российский хоккей в порядке», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»

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10 комментариев
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Потенциальный иноагент
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Сам ехать не захотел. Грел жопу на огромных госденьгах акбарса и динамо
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Это ко всем относится?)
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Где-то икнул 1/3як
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Все правильно. Освобождаются места для молодых ребят, про которых так любят петь наши руководители.
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Ответ Unnamed80
Потенциальный иноагент
согласен с вами тогда как развивать кхл и зачем её создавали хотели сделать конкуренцию нхл
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Ответ Дмитрий Якушевич
Сам ехать не захотел. Грел жопу на огромных госденьгах акбарса и динамо
чёт не помню ,что кто то его звал ,хотя по игре он был не хуже того же Анисимова или Барбашева ,но Терещенко играл в КХЛ ,когда лига была на пике ,и многие звёзды приезжали ,а сейчас смысл в этом болоте играть ?
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Ответ Дмитрий Якушевич
Сам ехать не захотел. Грел жопу на огромных госденьгах акбарса и динамо
Справедливости ради , Терещенко супер талантом никогда не был . Куда ему ехать, в 3-4 звено да еще и на не меньшие деньги ? Вот Шипачев условный да, Мозякин, мог ли бы уехать и построить хорошую карьеру в НХЛ. Так что перед тем как критиковать, лучше задать самому себе вопрос: а я сам бы поехал работать из офиса в своей условном Саратове в условный макдональдс , но в Лос- Анджелесе?
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