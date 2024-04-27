«Металлург» расторг контракт с Гребенкиным. Клуб сохранил права на форварда в КХЛ
«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным.
Магнитогорский клуб сохранил права на 20-летнего игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гребенкин набрал 41 (19+22) балл в 67 матчах. В плей-офф он отметился 6 (3+3) очками в 23 играх. В составе «Металлурга» нападающий стал обладателем Кубка Гагарина-2024.
Гребенкин был выбран «Торонто» на драфте НХЛ-2022 под 135-м общим номером. Ранее игрок сообщил, что отправляется в «Лифс».
Конечно хотелось бы ошибаться, но я его не вижу игрока на лидирующих позициях в НХЛ. Он не Панарин, Кучеров, Малкин или Овечкин.