«Металлург» расторг контракт с Гребенкиным. Клуб сохранил права на форварда в КХЛ

«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным.

Магнитогорский клуб сохранил права на 20-летнего игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 набрал 41 (19+22) балл в 67 матчах. В плей-офф он отметился 6 (3+3) очками в 23 играх. В составе « » нападающий стал обладателем Кубка Гагарина-2024.

Гребенкин был выбран « » на драфте НХЛ-2022 под 135-м общим номером. Ранее игрок сообщил, что отправляется в «Лифс».