«Металлург» расторг контракт с Гребенкиным. Клуб сохранил права на форварда в КХЛ

Теги Металлург Мг переходы Торонто НХЛ КХЛ Никита Гребенкин Хоккей

«Металлург» расторг контракт с нападающим Никитой Гребенкиным.

Магнитогорский клуб сохранил права на 20-летнего игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 Никита Гребенкин набрал 41 (19+22) балл в 67 матчах. В плей-офф он отметился 6 (3+3) очками в 23 играх. В составе «Металлурга» нападающий стал обладателем Кубка Гагарина-2024.

Гребенкин был выбран «Торонто» на драфте НХЛ-2022 под 135-м общим номером. Ранее игрок сообщил, что отправляется в «Лифс».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи, НХЛ это мечта, а к мечте надо стремиться.
+11
-1
+10
Ответ Болельщик МГ
Антипин тоже стремился, до уровня Витязя в один момент опустился
В один момент? Он после Баффало самый результативный сезон провел в КХЛ провел,а беды начались когда в ску перешёл
+4
0
+4
Очевидно, что при отсутствии места под кепкой может и прорваться в основу. Из текущих проспектов Торонты лучший
+4
-1
+3
Ответ MESSIya
Удачи, НХЛ это мечта, а к мечте надо стремиться.
Антипин тоже стремился, до уровня Витязя в один момент опустился
+5
-2
+3
Ответ Hitgoe Himgob
С чего бы вдруг? При неудаче там его тут с руками оторвут. Он же не из МХЛ уезжает
Оторвать оторвут, но это его сломает и он станет игрок немножечко выше среднего, а может и среднего уровня.
Конечно хотелось бы ошибаться, но я его не вижу игрока на лидирующих позициях в НХЛ. Он не Панарин, Кучеров, Малкин или Овечкин.
+4
-2
+2
Ответ Болельщик МГ
Главное, чтобы в 40 потом не жалел об это шаге. Предчувствие подсказывает, что как раз не правильный поступок он делает и это может его карьеру сломать.
С чего бы вдруг? При неудаче там его тут с руками оторвут. Он же не из МХЛ уезжает
+2
-1
+1
Удачи. Теперь точно хихоньки-хахоньки кончились. Только работать
+1
-1
0
Удачи Никите! Юров и Канцеров-следующие
+2
-2
0
Делаем ставку на Юрова в этом сезоне. А Гребенкину удачи!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий