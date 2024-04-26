Роман Ротенберг: «Жалко, что Гребенкин уезжает в «Торонто». Он был единственным игроком, за которого я лично болел в финале Кубка Гагарина. Своим хоккеем он привлекает зрителей»
Роман Ротенберг поделился мнением об игре Никиты Гребенкина.
– В «Магнитке» не стеснялись ставить в основу молодых ребят, которые за год стали чемпионами КХЛ.
– Вы говорите о таких ребятах из состава «Магнитки», как Роман Канцеров или Никита Гребенкин. Кстати, у нас Гребенкин играл на декабрьском традиционном международном турнире сборных. Я наблюдал, как он тренируется – и скажу вам, что Гребенкин имеет очень серьезный потенциал.
У него есть все задатки, чтобы стать большим игроком. У него катание очень хорошее, уже есть мастерство, он принимает неординарные решения на льду. То что нужно в хоккее. У него голова очень хорошо работает, есть игровое мышление.
– Думаете, он выстрелит в «Мэйпл Лифс»?
– Мне тяжело сказать, что у него там будет в «Торонто». Жалко, что он уезжает. Если честно, Гребенкин был единственным игроком, за которого я лично болел в финале Кубка Гагарина.
Он своим хоккеем привлекает зрителей. А ведь нам нужна зрелищность. Ее дают такие ребята как Гребенкин, Никишин или Демидов. Звезды нужны!
Мы же все понимаем, как работает хоккейный бизнес. Люди приходят на хоккей, чтобы увидеть ребят, которые показывают высокое мастерство, забивают яркие голы. И к этому нам нужно стремиться. Нам нужно больше заброшенных шайб и личностей на льду! Тогда повысится телевизионный рейтинг, всегда будут полные трибуны, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»