Роман Ротенберг: «Жалко, что Гребенкин уезжает в «Торонто». Он был единственным игроком, за которого я лично болел в финале Кубка Гагарина. Своим хоккеем он привлекает зрителей»

Теги Металлург Мг СКА болельщики Торонто телевидение НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Александр Никишин Никита Гребенкин Иван Демидов Роман Канцеров Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением об игре Никиты Гребенкина.

– В «Магнитке» не стеснялись ставить в основу молодых ребят, которые за год стали чемпионами КХЛ.

– Вы говорите о таких ребятах из состава «Магнитки», как Роман Канцеров или Никита Гребенкин. Кстати, у нас Гребенкин играл на декабрьском традиционном международном турнире сборных. Я наблюдал, как он тренируется – и скажу вам, что Гребенкин имеет очень серьезный потенциал.

У него есть все задатки, чтобы стать большим игроком. У него катание очень хорошее, уже есть мастерство, он принимает неординарные решения на льду. То что нужно в хоккее. У него голова очень хорошо работает, есть игровое мышление.

– Думаете, он выстрелит в «Мэйпл Лифс»?

– Мне тяжело сказать, что у него там будет в «Торонто». Жалко, что он уезжает. Если честно, Гребенкин был единственным игроком, за которого я лично болел в финале Кубка Гагарина.

Он своим хоккеем привлекает зрителей. А ведь нам нужна зрелищность. Ее дают такие ребята как Гребенкин, Никишин или Демидов. Звезды нужны!

Мы же все понимаем, как работает хоккейный бизнес. Люди приходят на хоккей, чтобы увидеть ребят, которые показывают высокое мастерство, забивают яркие голы. И к этому нам нужно стремиться. Нам нужно больше заброшенных шайб и личностей на льду! Тогда повысится телевизионный рейтинг, всегда будут полные трибуны, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»

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12 комментариев
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И вообще - я сам с детства взращивал этого Гребёнкина - добавил Роман Борисович, который, кроме того, тренировался с Малкиным
+16
-1
+15
РоманGPT
+9
0
+9
Видимо, Никита понял,кто за него "болеет",поэтому быстрее решил уехать в Торонто, подальше от "системы"
+7
0
+7
"Жалко , что Гребенкин уезжает в Торонто, его то мы не успели загубить своей системой )"
+5
-1
+4
Ответ Maxim Shumov
И вообще - я сам с детства взращивал этого Гребёнкина - добавил Роман Борисович, который, кроме того, тренировался с Малкиным
И не забил буллит Набокову)))
+4
0
+4
Ответ Maxim Shumov
И вообще - я сам с детства взращивал этого Гребёнкина - добавил Роман Борисович, который, кроме того, тренировался с Малкиным
так он тока за гребенщиков переживал и болел.а как же система команда.единство.че вообще у него в шарабане
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Ладно хоть ни сказал что лепту внес в развитие его карьеры на турнире традиционном этом )
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Хотел его в СКА, и отдать потом в фарм. Так система велела.
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Фух, пронесло! Но ничего Ромчик других заберёт.
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"Мы же все понимаем, как работает хоккейный бизнес." (с) А я вот не понимаю как устроен хоккейный бизнес? Расскажи Рома. Если такие шарлатаны как ты, как Бабаев, проникают в систему и начинают что-то качать, а кучка подхалимов в лице Назарова(кстати без работы), Кожевникова, Юдина(абсолютно бестолковый хоккеист), Черкаса( РР поздравил, а имя Германа Титова даже не упомянул)регулярно подпевают, то о каком понимании ты говоришь? Ты главный шарлатан, прохиндей и неуч. Минуя все уровни хоккея, набрав хорошую команду тренеров за приличные деньги, решил, что ты гений в хоккее. Рома, ты лузер, злющий, ревнивый, агрессивный. Очень надеюсь, что не видать тебе успехов на приличном уровне.
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Ответ Maxim Shumov
И вообще - я сам с детства взращивал этого Гребёнкина - добавил Роман Борисович, который, кроме того, тренировался с Малкиным
Ну а кто если не Тренер Роман мог взращивать возможно будущего воспитанника СКА?
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