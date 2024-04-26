Роман Ротенберг: «Жалко, что Гребенкин уезжает в «Торонто». Он был единственным игроком, за которого я лично болел в финале Кубка Гагарина. Своим хоккеем он привлекает зрителей»

Роман Ротенберг поделился мнением об игре Никиты Гребенкина.

– В «Магнитке» не стеснялись ставить в основу молодых ребят, которые за год стали чемпионами .

– Вы говорите о таких ребятах из состава «Магнитки», как или Никита Гребенкин. Кстати, у нас Гребенкин играл на декабрьском традиционном международном турнире сборных. Я наблюдал, как он тренируется – и скажу вам, что Гребенкин имеет очень серьезный потенциал.

У него есть все задатки, чтобы стать большим игроком. У него катание очень хорошее, уже есть мастерство, он принимает неординарные решения на льду. То что нужно в хоккее. У него голова очень хорошо работает, есть игровое мышление.

– Думаете, он выстрелит в «Мэйпл Лифс»?

– Мне тяжело сказать, что у него там будет в «Торонто». Жалко, что он уезжает. Если честно, Гребенкин был единственным игроком, за которого я лично болел в финале Кубка Гагарина.

Он своим хоккеем привлекает зрителей. А ведь нам нужна зрелищность. Ее дают такие ребята как Гребенкин, или . Звезды нужны!

Мы же все понимаем, как работает хоккейный бизнес. Люди приходят на хоккей, чтобы увидеть ребят, которые показывают высокое мастерство, забивают яркие голы. И к этому нам нужно стремиться. Нам нужно больше заброшенных шайб и личностей на льду! Тогда повысится телевизионный рейтинг, всегда будут полные трибуны, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»