Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»
Никита Гребенкин подтвердил, что отправляется в «Торонто».
– Вы собираетесь в «Торонто»?
– Я просто не знаю… У меня же контракт еще есть с «Металлургом». Как я могу объявлять?
– Но вы ведь уже все решили.
– Да, я уже принял решение, что поеду в «Торонто». И буду пробиваться в основу.
– Там нереально попасть в топ‑6. Там же Мэттьюс, Марнер, Нюландер, Таварес…
– Я не самоуверенный человек. Но очень уверенный в себе. Я думаю, мне это должно помочь.
– С вами «Мэйпл Лифс» на связи?
– У нас есть какие‑то телефонные разговоры, есть беседы по видеосвязи, где дают подсказки по моей игре, по всяким нюансам. Как подъехать к шайбе, как ее отобрать… Это очень интересно.
– Мы верим, что вы станете в НХЛ новым Кириллом Капризовым.
– Надо работать, не останавливаться. Хорошо, что так по ступенечкам я к чему‑то иду.
– А если бы вас «Магнитка» не отдавала в аренду, вы были бы сейчас другим игроком?
– Я насчет этого долго размышлял. И пришел к выводу: хорошо, что так получилось. Что меня отправили сначала в Орск, где я провел четыре матча. Потом нашелся вариант с Хабаровском. Это было очень здорово, – заявил нападающий.