Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»

Никита Гребенкин подтвердил, что отправляется в «Торонто».

– Вы собираетесь в «Торонто»?

– Я просто не знаю… У меня же контракт еще есть с « ». Как я могу объявлять?

– Но вы ведь уже все решили.

– Да, я уже принял решение, что поеду в « ». И буду пробиваться в основу.

– Там нереально попасть в топ‑6. Там же , , , Таварес…

– Я не самоуверенный человек. Но очень уверенный в себе. Я думаю, мне это должно помочь.

– С вами «Мэйпл Лифс» на связи?

– У нас есть какие‑то телефонные разговоры, есть беседы по видеосвязи, где дают подсказки по моей игре, по всяким нюансам. Как подъехать к шайбе, как ее отобрать… Это очень интересно.

– Мы верим, что вы станете в НХЛ новым Кириллом Капризовым.

– Надо работать, не останавливаться. Хорошо, что так по ступенечкам я к чему‑то иду.

– А если бы вас «Магнитка» не отдавала в аренду, вы были бы сейчас другим игроком?

– Я насчет этого долго размышлял. И пришел к выводу: хорошо, что так получилось. Что меня отправили сначала в Орск, где я провел четыре матча. Потом нашелся вариант с Хабаровском. Это было очень здорово, – заявил нападающий.