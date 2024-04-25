Никита Гребенкин: «Я уже решил, что поеду в «Торонто» и буду пробиваться в основу. Я не самоуверенный, но очень уверенный – это должно помочь»

Теги Металлург Мг возможные переходы Торонто НХЛ Джон Таварес КХЛ Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс Матч ТВ Никита Гребенкин Хоккей

Никита Гребенкин подтвердил, что отправляется в «Торонто».

– Вы собираетесь в «Торонто»?

– Я просто не знаю… У меня же контракт еще есть с «Металлургом». Как я могу объявлять?

– Но вы ведь уже все решили.

– Да, я уже принял решение, что поеду в «Торонто». И буду пробиваться в основу.

– Там нереально попасть в топ‑6. Там же Мэттьюс, Марнер, Нюландер, Таварес…

– Я не самоуверенный человек. Но очень уверенный в себе. Я думаю, мне это должно помочь.

– С вами «Мэйпл Лифс» на связи?

– У нас есть какие‑то телефонные разговоры, есть беседы по видеосвязи, где дают подсказки по моей игре, по всяким нюансам. Как подъехать к шайбе, как ее отобрать… Это очень интересно.

– Мы верим, что вы станете в НХЛ новым Кириллом Капризовым.

– Надо работать, не останавливаться. Хорошо, что так по ступенечкам я к чему‑то иду.

– А если бы вас «Магнитка» не отдавала в аренду, вы были бы сейчас другим игроком?

– Я насчет этого долго размышлял. И пришел к выводу: хорошо, что так получилось. Что меня отправили сначала в Орск, где я провел четыре матча. Потом нашелся вариант с Хабаровском. Это было очень здорово, – заявил нападающий.

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11 комментариев
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С Богом!!!
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С таким подходом к делу всё получится! Удачи!
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Удачи, надеюсь в Торонто будет на одного русского игрока больше!
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Было бы красиво в один год стать обладателем кубка Гагарина и кубка Стэнли, в любом случае ни пуха ни пера
+2
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+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Как он может стать новым Кириллом Капризовым, если он на 10 см его выше?
Да и темпераменту они разные. Гребёнкин все матчи бубнит что-то сопернику и любит их задирать.
+2
0
+2
Как он может стать новым Кириллом Капризовым, если он на 10 см его выше?
+1
0
+1
Странно, что ему дают советы по игре тренеры другой команды, Разин хоть в курсе, что они там советуют?
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Ответ Sergey Smolensky
Да и темпераменту они разные. Гребёнкин все матчи бубнит что-то сопернику и любит их задирать.
Такого человека и не хватает Торонто, в своё время Лео Комаров там божил)
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Ответ Stan91_AVS
Такого человека и не хватает Торонто, в своё время Лео Комаров там божил)
Что он там сделал???
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Ответ I. S.
Что он там сделал???
Провоцировал соперников, и зарабатывал большенство для своей команды
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Ответ Stan91_AVS
Провоцировал соперников, и зарабатывал большенство для своей команды
А, в этом смысле, просто меня ваш глагол смутил, я подумал, что вы о нем как о божестве говорите.
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