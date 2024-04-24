В Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА
Власти Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА.
Министерство информации Республики Беларусь разрешило местным телеканалам показывать матчи чемпионата Европы без согласия УЕФА, следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
Ведомство внесло Союз европейских футбольных ассоциаций в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения.
Ранее аналогичным образом в Беларуси было разрешено транслировать матчи чемпионата мира по пляжному футболу.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
Но в целом правильно...
с торрент стримов?
их так-то тоже нет среди официальных вещателей
https://www.uefa.com/euro2024/news/028c-1aac3485461c-41747e62ee85-1000--where-to-watch-uefa-euro-2024-tv-broadcast-partners-live-st/
Кстати сказать, товарищ невежда, это местные федерации финансируют УЕФА, а не наоборот. Эта штука называется взносы.