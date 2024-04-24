В Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

Власти Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА.

Министерство информации Республики Беларусь разрешило местным телеканалам показывать матчи чемпионата Европы без согласия , следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Ведомство внесло Союз европейских футбольных ассоциаций в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения.

Ранее аналогичным образом в Беларуси было разрешено транслировать матчи чемпионата мира по пляжному футболу.

пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.