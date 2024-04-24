В Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА

Теги УЕФА телевидение высшая лига Беларусь Александр Лукашенко Евро-2024 Футбол

Власти Беларуси разрешили транслировать Евро-2024 без согласия УЕФА.

Министерство информации Республики Беларусь разрешило местным телеканалам показывать матчи чемпионата Европы без согласия УЕФА, следует из документа, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале. 

Ведомство внесло Союз европейских футбольных ассоциаций в особый перечень правообладателей, чьи объекты интеллектуальной собственности в Беларуси разрешено использовать без их согласия и разрешения.

Ранее аналогичным образом в Беларуси было разрешено транслировать матчи чемпионата мира по пляжному футболу. 

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. 

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75 комментариев
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Ответ T622222
Ну разрешение батьки 100% круче любого УЕФА
Ещё и сам комментировать будет, откуда готовилось нападение на ворота)
+106
-12
+94
Ну разрешение батьки 100% круче любого УЕФА
+78
-22
+56
Ответ Bergkamp007
Цивилизованная республика, так сказать
абсолютно. Если у них отказывааются брать деньги за легальную трансляцию - пусть идут лесом и не ноют, что показывают нелегально
+65
-21
+44
Давно пора и не только футбол,кино,сериалы,все пиратить,пусть в наши суды обращаются
+72
-38
+34
Достойный союзник рф)
+51
-22
+29
Ну и правильно.
+62
-37
+25
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ещё и сам комментировать будет, откуда готовилось нападение на ворота)
Я профессиональный футболист (с) Из легендарного мема.
+25
-1
+24
Да чего уж там-пусть и сборная играет на Евро.
+22
-2
+20
Моря нет, а пират есть. Угадай страну! :)))
Но в целом правильно...
+23
-8
+15
Ответ Бойко Дрочич
да уж. соблюдать законы - это не про рф и рб. воровство чего угодно и у кого угодно - это и есть наша скрепа видимо :(
Ну своровать 300 ярдов долларов гос денег это наверное другое , да?) не мы этот бред начали , покласть на сам принцип капитализма - казалось бы святая -святых так называемых свободных стран это уже за гранью
+13
-3
+10
Ответ Bergkamp007
Цивилизованные страны не предоставляют территории для нападения на другие страны
Цивилизованных стран нет. Все страны двуличные и с двойными стандартами.
+17
-7
+10
мне вот интересно, а где контент брать будут?
с торрент стримов?
+11
-3
+8
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ещё и сам комментировать будет, откуда готовилось нападение на ворота)
А я сейчас вам покажу, откуда нападение на ворота сборной Испании готовилось. И если бы за несколько секунд до возможной контратаки не был совершён превентивный подкат…
+9
-1
+8
Ответ Бойко Дрочич
да уж. соблюдать законы - это не про рф и рб. воровство чего угодно и у кого угодно - это и есть наша скрепа видимо :(
Законы?так на западе про них не слышали, дошло даже до воровства активов, при чем как гос, так и частных, которые вообще не при делах, можно тут статью накатать, про нарушение им законов, символов на 10 тысяч, так что не знаю, какие их законы и кто тут будет их соблюдать
+15
-8
+7
Ответ андрей ф
Достойный союзник рф)
Перенимают западный опыт. Молодцы.
+18
-13
+5
Ответ Бойко Дрочич
да уж. соблюдать законы - это не про рф и рб. воровство чего угодно и у кого угодно - это и есть наша скрепа видимо :(
Т.е. конфисковать многомиллиардные активы России - это не воровство? Дай угадаю, это другое?
+5
0
+5
чего ещё ждать от усатого гопника...
+46
-41
+5
норм, все верно
+26
-21
+5
Ответ Oliver Kromwel
Матч ТВ ретранслировать будут, как когда-то пиратили НТВ Плюс в 2002 году
а Матч ТВ откуда контент возьмёт?
их так-то тоже нет среди официальных вещателей
https://www.uefa.com/euro2024/news/028c-1aac3485461c-41747e62ee85-1000--where-to-watch-uefa-euro-2024-tv-broadcast-partners-live-st/
+4
0
+4
Ответ Writer 1
Что ещё ожидать от нищей республики с узурпатором во главе, где в год рожают на уровне 90-х и половина молодежи едет в Польшу, Москву. А в таблице по рейтингу УЕФА идут где-то на 45 месте из 50 участников) Заберут и без того три копейки призовых или вообще исключат, если не одумаются
Про Польшу смешно) едут только 2.5 колхозника из Гродно
+6
-2
+4
Ответ Давид Agabekyan
При том финал будет против сборной России
И Армения станет Азербайджаном
+5
-1
+4
Ответ Бойко Дрочич
да уж. соблюдать законы - это не про рф и рб. воровство чего угодно и у кого угодно - это и есть наша скрепа видимо :(
Интересно, конечно, какие скрепы у персонажа с таким никнеймом)))
+4
0
+4
Ответ Waiway
абсолютно. Если у них отказывааются брать деньги за легальную трансляцию - пусть идут лесом и не ноют, что показывают нелегально
аргумент из разряда "хозяева не захотели сдавать квартиру мне за деньги, пусть идут лесом и не ноют, что я влез через окно и живу бесплатно"
+20
-16
+4
ну нормально ,а раньше чего то парились покупали права ,вот и сборную как нить в обход правил на евро пропихнуть
+9
-5
+4
Ну а что, для постсовка воровать - это нормально. Ничего удивительного. Своего нихрена нет, поэтому, как настоящие ордынцы и кочевники, будем воровать.
+5
-2
+3
Ответ Under
мне вот интересно, а где контент брать будут? с торрент стримов?
Матч ТВ ретранслировать будут, как когда-то пиратили НТВ Плюс в 2002 году
+7
-4
+3
Ответ Oliver Kromwel
Клоуны какие-то, ей богу. В итоге добьются, что УЕФА перекроет финансирование федерации
Давно пора. Я лично вообще бы разогнал к едрене-фене этих дармоедов.
Кстати сказать, товарищ невежда, это местные федерации финансируют УЕФА, а не наоборот. Эта штука называется взносы.
+5
-3
+2
звоночек для УЕФА
+10
-9
+1
Правильно сделали. Молодцы!
+5
-4
+1
Ответ Slavnov
Законы?так на западе про них не слышали, дошло даже до воровства активов, при чем как гос, так и частных, которые вообще не при делах, можно тут статью накатать, про нарушение им законов, символов на 10 тысяч, так что не знаю, какие их законы и кто тут будет их соблюдать
Плюсую
+1
0
+1
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