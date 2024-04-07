Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (5:2). Президент Беларуси остался без очков, его сын забил гол

Теги Александр Лукашенко Артем Каркоцкий любительский хоккей Политика Павел Волчек Артем Антоненко Команда Лукашенко Николай Лукашенко Хоккей

Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области (5:2).

Первый матч финальной серии между командами состоялся 6 апреля.

Александр Лукашенко не отметился результативными действиями в игре Республиканской хоккейной лиги.

Сын президента Беларуси Николай забил гол.

Голами в составе команды также отметились Павел Волчек, Артем Антоненко и Артем Каркоцкий, сделавший дубль.

Напомним, команда президента Беларуси 14 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.

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5 комментариев
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Причём здесь хоккей?
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+4
Что за не уважуха к президенту.Вон наш по 7-8 шайб отгружал.
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Виктор с Дмитрием играли?
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Цирк "Медведи на льду".
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Ответ Dinamik1
Что за не уважуха к президенту.Вон наш по 7-8 шайб отгружал.
Чемоданный напа играет?
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