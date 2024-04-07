Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (5:2). Президент Беларуси остался без очков, его сын забил гол
Команда президента Беларуси обыграла хоккеистов Минской области (5:2).
Первый матч финальной серии между командами состоялся 6 апреля.
Александр Лукашенко не отметился результативными действиями в игре Республиканской хоккейной лиги.
Сын президента Беларуси Николай забил гол.
Голами в составе команды также отметились Павел Волчек, Артем Антоненко и Артем Каркоцкий, сделавший дубль.
Напомним, команда президента Беларуси 14 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.