Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (10:8) и в 15-й раз выиграла любительский турнир. Президент Беларуси сделал 3 передачи

Теги Ярослав Чуприс Андрей Костицын Олег Антоненко Александр Лукашенко Андрей Башко Андрей Михалев любительский хоккей Политика Павел Волчек Команда Лукашенко Алексей Шантыка Хоккей

Команда президента Беларуси в 15-й раз выиграла любительский турнир по хоккею.

Команда Александра Лукашенко в финальной серии обыграла хоккеистов Минской области (2-0) и стала победителем Республиканской хоккейной лиги.

Во втором матче решающей серии команда президента Беларуси выиграла у Минской области со счетом 10:8.

Александр Лукашенко отметился тремя передачами. 

Авторами шайб в составе команды стали Андрей Костицын, Андрей Башко, Павел Волчек (дубль), Олег Антоненко, Алексей Шантыка (хет-трик), Ярослав Чуприс и Андрей Михалев.

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5 комментариев
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Ну, на уровне Куча играет
+14
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+14
Его бы в Тампу на левый край в звено к Кучерову-по 6 голевых передач за матч на двоих бы делали. И Колю Лукашенко в центр.
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+6
Сдает Лука, всего-то 3 передачи) не дотягивает до нашего Васильича)
+4
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И все три на гиперзвуковой скорости 😂
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Начинал атаки в своей зоне
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