Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (10:8) и в 15-й раз выиграла любительский турнир. Президент Беларуси сделал 3 передачи
Команда президента Беларуси в 15-й раз выиграла любительский турнир по хоккею.
Команда Александра Лукашенко в финальной серии обыграла хоккеистов Минской области (2-0) и стала победителем Республиканской хоккейной лиги.
Во втором матче решающей серии команда президента Беларуси выиграла у Минской области со счетом 10:8.
Александр Лукашенко отметился тремя передачами.
Авторами шайб в составе команды стали Андрей Костицын, Андрей Башко, Павел Волчек (дубль), Олег Антоненко, Алексей Шантыка (хет-трик), Ярослав Чуприс и Андрей Михалев.