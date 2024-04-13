Команда Лукашенко обыграла хоккеистов Минской области (10:8) и в 15-й раз выиграла любительский турнир. Президент Беларуси сделал 3 передачи

Команда президента Беларуси в 15-й раз выиграла любительский турнир по хоккею.

Команда Александра Лукашенко в финальной серии обыграла хоккеистов Минской области (2-0) и стала победителем Республиканской хоккейной лиги.

Во втором матче решающей серии команда президента Беларуси выиграла у Минской области со счетом 10:8.

Александр Лукашенко отметился тремя передачами.

Авторами шайб в составе команды стали , Андрей Башко, Павел Волчек (дубль), , Алексей Шантыка (хет-трик), и .