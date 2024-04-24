Зарипов может вступить в «Единую Россию», он хочет стать депутатом Госсовета Татарстана. Экс-игрок «Ак Барса» был доверенным лицом Путина на выборах

Данис Зарипов может стать членом партии «Единая Россия».

Бывший игрок « », « » и сборной России подал документы для участия в предварительном голосовании и может стать депутатом Госсовета Татарстана от партии «Единая Россия». Также он написал заявление на вступление в партию.

Напомним, что на выборах президента РФ 2024 года 43-летний Зарипов был доверенным лицом Владимира Путина.

«Хотелось бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане и по всей стране. Планирую уделять особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом.

Важно увеличивать количество спортивных объектов и создавать комфортные условия для занятий спортом. Хочется, чтобы открывалось больше секций и клубов и каждый ребенок мог получить второй шанс в спортивной карьере», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. Подведение итогов предварительного голосования состоится 27 мая.