Зарипов может вступить в «Единую Россию», он хочет стать депутатом Госсовета Татарстана. Экс-игрок «Ак Барса» был доверенным лицом Путина на выборах

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Владимир Путин КХЛ Кубок Гагарина Политика Чемпионат.com Хоккей

Данис Зарипов может стать членом партии «Единая Россия».

Бывший игрок «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России подал документы для участия в предварительном голосовании и может стать депутатом Госсовета Татарстана от партии «Единая Россия». Также он написал заявление на вступление в партию.

Напомним, что на выборах президента РФ 2024 года 43-летний Зарипов был доверенным лицом Владимира Путина.

«Хотелось бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане и по всей стране. Планирую уделять особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом.

Важно увеличивать количество спортивных объектов и создавать комфортные условия для занятий спортом. Хочется, чтобы открывалось больше секций и клубов и каждый ребенок мог получить второй шанс в спортивной карьере», – сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Выборы кандидатов пройдут путем рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. Подведение итогов предварительного голосования состоится 27 мая.

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18 комментариев
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Еще один крайне компетентный кандидат! Браво!
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тут выбор невелик куда вступить, или в говно или в партию
+10
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+8
Данис , а зачем вам это ?
Вы этом разбираетесь, вы компетентны этом?
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+7
Вот что бывает, когда с детства вместо знаний в голову прилетает шайба.
+7
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+7
А чО с тренерством НИКАК 🤷🏼‍♂️, менеджером работать тоже не берут 🤷🏼‍♂️, а детишками возиться ВПАДЛУ ?! 🤷🏼‍♂️
Не ну тогда ИДЕАЛЬНЫЙ вариант - вступить, вопить и народ доить:(
+9
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+7
Тут без коментариев.
+6
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+6
Ответ Anti S
тут выбор невелик куда вступить, или в говно или в партию
В некоторых случаях - это одно и то же.
+6
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+6
Для того, чтобы точно стать депутатом, нужно обязательно вступить в "единую Россию".
+5
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Ответ Anti S
тут выбор невелик куда вступить, или в говно или в партию
Эта партия оно и есть.
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Хватит копейки считать год от года!
Стань депутатом - воруй у народа!!!
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Где смайлик с блевотиной?
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Дорога в АД🔥…. Это дорога в один конец‼️Каждый волен сам выбирать свой путь!🙌
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Эх, ладно… промолчу..
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Ответ Вячеслав Лобачев
Данис , а зачем вам это ? Вы этом разбираетесь, вы компетентны этом?
Вы не поняли. Компетентные, то есть люди, потенциально обладающие своим видением, там как раз не нужны и вредны.
+3
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+3
После взлома со вскрытием туда и дорога😏
+2
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+2
"Молодец, умница"! Давно пора. Молодым у нас везде дорога, старикам у нас везде кирдык.
+1
0
+1
Ответ Харламов Никита
А чО с тренерством НИКАК 🤷🏼‍♂️, менеджером работать тоже не берут 🤷🏼‍♂️, а детишками возиться ВПАДЛУ ?! 🤷🏼‍♂️ Не ну тогда ИДЕАЛЬНЫЙ вариант - вступить, вопить и народ доить:(
👍
+3
-2
+1
Отдайте ему мандат, #####!
+2
-2
0
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