Терещенко про 1 бросок Овечкина за 2 матча с «Рейнджерс»: «Соперник изучает, как он играет, открывается. Да, от Саши многое зависит, но партнеры ему должны помогать»

Алексей Терещенко не считает провальной игру Александра Овечкина с «Рейнджерс».

38-летний россиянин остался без набранных очков в обоих матчах первого раунда Кубка Стэнли. Он сделал за это время лишь один бросок в створ ворот – это худший результат в карьере нападающего.

«В чем заключается провал? То, что один бросок за две игры сделал? Поверьте, соперник изучает его, как он играет, открывается.

Да, от Саши многое зависит, но партнеры ему должны помогать. Не надеяться исключительно на него.

Результативная ошибка? Не ошибается тот, кто ничего не делает.

0-2 – еще не приговор. Серия переезжает в Вашингтон», – сказал трехкратный чемпион мира.