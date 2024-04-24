Терещенко про 1 бросок Овечкина за 2 матча с «Рейнджерс»: «Соперник изучает, как он играет, открывается. Да, от Саши многое зависит, но партнеры ему должны помогать»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Советский спорт Хоккей

Алексей Терещенко не считает провальной игру Александра Овечкина с «Рейнджерс».

38-летний россиянин остался без набранных очков в обоих матчах первого раунда Кубка Стэнли. Он сделал за это время лишь один бросок в створ ворот – это худший результат в карьере нападающего.

«В чем заключается провал? То, что один бросок за две игры сделал? Поверьте, соперник изучает его, как он играет, открывается.

Да, от Саши многое зависит, но партнеры ему должны помогать. Не надеяться исключительно на него.

Результативная ошибка? Не ошибается тот, кто ничего не делает.

0-2 – еще не приговор. Серия переезжает в Вашингтон», – сказал трехкратный чемпион мира.

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9 комментариев
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Овечкину 38, чего от него кто-то вообще хочет? Вашингтон обменял нескольких игроков основы и по всем канонам должен был танковать в этом сезоне. А они в плей-офф попали. Это само по себе уже одно из крутейших достижений в карьере Овечкина как лидера и капитана команды.
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Да не изучают уже Санька, знают давно как он играет. Я недавно смотрел старые нарезки 4-5 летней давности как катался и бросал, разница видна не вооружённым глазом. Увы, не молодеет он и "худым" он тоже не был никогда. Его масса тела сейчас только в минус начала играть. Звёздный и заслуженный ветеран, но увы, время по тихоньку уходит его, как и уходит время от того же Карлсона или Оши.
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Люди, Флорида даже кучерова наглушняк закрыла. А тут ови в 38 лет.
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Пардон, он что первый сезон в НХЛ чтоль😆чтоьы его изучать😆✌️
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Ответ Sergey Smolensky
Да не изучают уже Санька, знают давно как он играет. Я недавно смотрел старые нарезки 4-5 летней давности как катался и бросал, разница видна не вооружённым глазом. Увы, не молодеет он и "худым" он тоже не был никогда. Его масса тела сейчас только в минус начала играть. Звёздный и заслуженный ветеран, но увы, время по тихоньку уходит его, как и уходит время от того же Карлсона или Оши.
А он в 38 лет должен кататься как 5 лет назад? Ну серьезно? Человек 30+ выбил. Время от него уходит. По такой логике у 90 процентов игроков НХЛ оно уже ушло?
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Ответ Bartez1986
А он в 38 лет должен кататься как 5 лет назад? Ну серьезно? Человек 30+ выбил. Время от него уходит. По такой логике у 90 процентов игроков НХЛ оно уже ушло?
Крис Челиос бы удивился над подобным)
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Ответ Sergey Smolensky
Крис Челиос бы удивился над подобным)
Сравнивать защитника Челиоса со снайпером Овечкиным? Серьезно?
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