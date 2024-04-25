Терещенко о финале: «Скучным точно бы не назвал. Приличный уровень хоккея, была борьба. Остался осадок, что все пролетело так молниеносно»

Алексей Терещенко поделился мнением о финале Кубка Гагарина.

«Металлург» стал победителем турнира, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.

«Скучным этот финал я бы точно не назвал, уровень хоккея в играх был очень приличным. Была борьба от первой до последней секунды почти в каждом матче, событий в самих встречах было достаточно.

Но, конечно, остался осадок, что финал пролетел так молниеносно. Думаю, болельщикам и любителям хоккея было мало. Хотелось бы увидеть больше матчей в главной серии сезона.

Но случилось как случилось, «Металлург» нужно поздравить с заслуженной победой. Хоккеисты и тренерский штаб – большие молодцы, снимаю шляпу», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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Триумф «Металлурга» – это полезно для всех. И для «Локомотива» тоже