Терещенко о финале: «Скучным точно бы не назвал. Приличный уровень хоккея, была борьба. Остался осадок, что все пролетело так молниеносно»

Теги Металлург Мг Локомотив болельщики Алексей Терещенко КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением о финале Кубка Гагарина.

«Металлург» стал победителем турнира, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.

«Скучным этот финал я бы точно не назвал, уровень хоккея в играх был очень приличным. Была борьба от первой до последней секунды почти в каждом матче, событий в самих встречах было достаточно.

Но, конечно, остался осадок, что финал пролетел так молниеносно. Думаю, болельщикам и любителям хоккея было мало. Хотелось бы увидеть больше матчей в главной серии сезона.

Но случилось как случилось, «Металлург» нужно поздравить с заслуженной победой. Хоккеисты и тренерский штаб – большие молодцы, снимаю шляпу», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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