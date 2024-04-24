Терещенко о контракте Федотова: «Удивился сумме. «Филадельфия» показывает, что нельзя разбрасываться такими ребятами. Он справится и перезапустит себя заново, надеюсь»

Теги Филадельфия Алексей Терещенко НХЛ Советский спорт Иван Федотов Хоккей

Алексей Терещенко прокомментировал новый контракт Ивана Федотова в НХЛ.

Вчера стало известно, что 27-летний вратарь подписал двухлетний контракт с «Флайерз» на 3,25 миллиона долларов в год.

В этом сезоне на его счету 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, 81,1% отраженных бросков при коэффициенте надежности 4,95. 

«Удивился сумме контракта. 6,6 млн (6,5 млн – Sports) – это очень хорошо. Ваня – молодец!

Не исключаю, что такой контракт является со стороны «Филадельфии» фактором доверия. Я так понимаю, что его хотели видеть. Показывают на своем примере то, что такими ребятами, как Ваня, нельзя разбрасываться.

Его карьера, конечно, зависит от него, но ему предоставили возможность играть в НХЛ.

Надеюсь, что он справится и подготовится к сезону, перезапустит себя заново и все у него будет хорошо», – заявил трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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2 комментария
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Дембеля любят все очень,и там и тут перед ним открыты все мечты.Потому что дембеля больше в армию не заберут.(фильм ДМБ)Поэтому такой контракт.
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рыжие лучше бы Фукале подписали
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