Юров продлил контракт с «Металлургом» на год. Зарплата – 40 млн рублей («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Данила Юров Хоккей

Данила Юров подписал новый контракт с «Металлургом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения рассчитан на один год.

По данным журналиста издания Артура Хайруллина, зарплата игрока составит 40 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне форвард набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 9 (6+3) баллами в 23 играх. Вместе с «Металлургом» Данила Юров стал обладателем Кубка Гагарина.

Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля. 

На драфте НХЛ в 2022 году Юров был выбран «Миннесотой» в первом раунде под номером 24.

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4 комментария
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Видать, не Бабаев в агентах. Тот бы Юрова или в СКА утащил, или в НХЛ. А по факту - здравое решение. И клуб получает отличного хоккеиста за вменяемые деньги, и сам игрок получит необходимую практику для перехода в НХЛ без стадии АХЛ. Думаю, следующий сезон у Юрова будет на 60+ очков в регулярке, если травмы не помешают
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Заслуживает полностью. За год мясом обрастет и на помощь к Капризу.
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Как раз у Миннесоты появится много свободных денег под потолком, и потолок наверное до 90 поднимется,подпишут СА будет конкуренция 🔥🔥🔥
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А у авангарда Пьянов за 45)
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