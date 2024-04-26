Юров продлил контракт с «Металлургом» на год. Зарплата – 40 млн рублей («СЭ»)
Данила Юров подписал новый контракт с «Металлургом».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», срок соглашения рассчитан на один год.
По данным журналиста издания Артура Хайруллина, зарплата игрока составит 40 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне форвард набрал 49 (21+28) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 9 (6+3) баллами в 23 играх. Вместе с «Металлургом» Данила Юров стал обладателем Кубка Гагарина.
Действующий контракт игрока рассчитан до 30 апреля.
На драфте НХЛ в 2022 году Юров был выбран «Миннесотой» в первом раунде под номером 24.