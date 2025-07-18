Сопин о расторжении контракта с Ткачевым: «Переговоры не увенчались успехом. Сложнейшее решение, но «Авангарду» нужны деньги для усиления других линий»
Сегодня стало известно, что 29-летний форвард покинет «Авангард».
– Появилась цитата Владимира Ткачева относительно его ситуации в «Авангарде». Как ее можете прокомментировать?
– В принципе, клубом принято решение расстаться с Владимиром – расторгнуть контракт с выплатой компенсации.
К сожалению, в текущих реалиях комплектования команды его контракт тяжелый, он сковывает все наши возможности. Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет.
Это сложнейшее решение. Понимаем все его заслуги перед клубом и городом. Увы, но пришлось действовать так.
– Можно ли было пересмотреть контракт Ткачева или сторона игрока не поддержала эту позицию?
– Переговоры не увенчались успехом.
– Ги Буше действительно не хотел его видеть?
– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
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