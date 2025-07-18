Сопин о расторжении контракта с Ткачевым: «Переговоры не увенчались успехом. Сложнейшее решение, но «Авангарду» нужны деньги для усиления других линий»

Алексей Сопин прокомментировал расторжение контракта с Владимиром Ткачевым.

Сегодня стало известно , что 29-летний форвард покинет «Авангард».

– Появилась цитата Владимира Ткачева относительно его ситуации в «Авангарде». Как ее можете прокомментировать?

– В принципе, клубом принято решение расстаться с Владимиром – расторгнуть контракт с выплатой компенсации.

К сожалению, в текущих реалиях комплектования команды его контракт тяжелый, он сковывает все наши возможности. Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет.

Это сложнейшее решение. Понимаем все его заслуги перед клубом и городом. Увы, но пришлось действовать так.

– Можно ли было пересмотреть контракт Ткачева или сторона игрока не поддержала эту позицию?

– Переговоры не увенчались успехом.

– Ги Буше действительно не хотел его видеть?

– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин .

Зислис об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Буше поставил условие – в клубе должен остаться либо он, либо Владимир. Выбор пал в пользу тренера»