Разин про Набокова: «По ходу сезона было видно, что ему надо набраться опыта. Чтобы он дошел до высот, надо прощать какие-то ошибки. Ребята в итоге в него сильно поверили»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Спорт-Экспресс Данила Юров Илья Набоков Никита Гребенкин Роман Канцеров Дмитрий Силантьев Хоккей

Андрей Разин высказался о прогрессе молодых хоккеистов «Металлурга».

– Расскажите про Илью Набокова. Вы рисковали, сделав на него ставку как на первого номера – а он стал MVP.

– У нас есть такая игра «суперсерия», когда после утренней раскатки тренеры выходят против неиграющего состава. И Илюха своим отношением к делу в этих, казалось бы, шуточных матчах все показал – он творил в них чудеса. И этот факт многое предрешил – то, что я в него поверил. Честно, так и было. Он буквально на ушах стоял.

Был еще момент, когда я его поставил в матче с «Витязем», а обычно после трех пропущенных голов в первом периоде я меняю вратаря. А тогда у меня промелькнула мысль, что если я так поступлю, я парня просто сломаю, и я не стал это делать. В итоге победили 4:3.

По ходу сезона было видно, что ему надо набраться опыта. И чтобы он дошел до этих высот, надо прощать ему какие-то ошибки. Но сам коллектив, ребята в итоге в него сильно поверили.

– Силантьев, Юров, Гребенкин, Канцеров – у вас столько молодых хоккеистов заиграли на высоком уровне. Это тоже был риск, даже определенная тренерская наглость.

– Они же не с первой тренировки начали играть в первом звене, а потихонечку доказывали, терпели. Где-то их хорошие действия не оценивали, а плохие – наоборот, на них пальцем тыкали.

Не было такого, что взяли – и сразу попали в первое звено. Они сами своей работой и трудом доказали, что готовы к этому, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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4 комментария
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Набоков кремень конечо.
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Тут так и напрашиваются слова из нетленочки: «Мы рождены чтоб сказку сделать былью…». Все, что в этом сезоне происходило с Магниткой - это по истине сказочный сюжет, где главные герои ребята, недавние школьники/комсомолы и их лысый волшебник-учитель)
Ребята, с победой, еще раз!
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А тогда у меня промелькнула мысль, что если я так поступлю, я парня просто сломаю, и я не стал это делать. В итоге победили 4:3. .... Тонкий психолог!!!!
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Ответ Максим Катебо
Тут так и напрашиваются слова из нетленочки: «Мы рождены чтоб сказку сделать былью…». Все, что в этом сезоне происходило с Магниткой - это по истине сказочный сюжет, где главные герои ребята, недавние школьники/комсомолы и их лысый волшебник-учитель) Ребята, с победой, еще раз!
От проблем в начале сезона с составом, набором непонятных нам игроков, проблем с аэропортом в Магнитогорске; и вбросом от Шевченко, что игроки Металлурга сливают его - до победы в Восточной Конференции в матче с Авангардом, экспериментов с пятерками бригад в первых двух раундах плей-офф и победы в Кубке Гагарина без шансов для Локо! Ну это правда феномен, сказка - это что угодно, как угодно! Такого я еще не видел, и это происходит с моей любимой Магниткой 💙❤️
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