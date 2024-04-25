Разин про Набокова: «По ходу сезона было видно, что ему надо набраться опыта. Чтобы он дошел до высот, надо прощать какие-то ошибки. Ребята в итоге в него сильно поверили»

Андрей Разин высказался о прогрессе молодых хоккеистов «Металлурга».

– Расскажите про Илью Набокова. Вы рисковали, сделав на него ставку как на первого номера – а он стал MVP.

– У нас есть такая игра «суперсерия», когда после утренней раскатки тренеры выходят против неиграющего состава. И Илюха своим отношением к делу в этих, казалось бы, шуточных матчах все показал – он творил в них чудеса. И этот факт многое предрешил – то, что я в него поверил. Честно, так и было. Он буквально на ушах стоял.

Был еще момент, когда я его поставил в матче с «Витязем», а обычно после трех пропущенных голов в первом периоде я меняю вратаря. А тогда у меня промелькнула мысль, что если я так поступлю, я парня просто сломаю, и я не стал это делать. В итоге победили 4:3.

По ходу сезона было видно, что ему надо набраться опыта. И чтобы он дошел до этих высот, надо прощать ему какие-то ошибки. Но сам коллектив, ребята в итоге в него сильно поверили.

– , , , – у вас столько молодых хоккеистов заиграли на высоком уровне. Это тоже был риск, даже определенная тренерская наглость.

– Они же не с первой тренировки начали играть в первом звене, а потихонечку доказывали, терпели. Где-то их хорошие действия не оценивали, а плохие – наоборот, на них пальцем тыкали.

Не было такого, что взяли – и сразу попали в первое звено. Они сами своей работой и трудом доказали, что готовы к этому, – сказал главный тренер « » Андрей Разин.