Никита Серебряков: «Хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки – все будут праздновать. Радуюсь, когда просыпаюсь и вижу, что он забил»

Теги СКА Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ КХЛ Никита Серебряков Хоккей

Никита Серебряков высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

38-летний форвард забил 853 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он отстает от Уэйна Гретцки на 41 гол. 

– Читаете новости об Овечкине и его погоне за рекордом Гретцки?

– Да, за Александра Овечкина, конечно, переживаю. Хочу, чтобы он побил этот рекорд. Когда просыпаюсь и вижу новости о том, что он забил – я радуюсь.

– Удастся ли ему добиться своей цели?

– Я уверен, что он сделает все для этого. Уверен, что вся страна, все спортсмены желают ему только удачи, чтобы он это сделал, и он это сделает.

– Есть мнение, что вся страна будет праздновать, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Согласны?

– Конечно-конечно. Овечкин – великий игрок сборной России по хоккею. Он идет к этому рекорду очень давно, он – мировая звезда хоккея. Уверен, что все будут радоваться и праздновать. Он этого добьется, – заявил вратарь СКА Никита Серебряков.

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1 комментарий
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"великий игрок сборной России"
я бы поспорил.
Но великий российский игрок, да
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