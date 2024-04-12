Черкас о том, что СКА жалуется: «Нельзя не реагировать на несправедливость. Если «поливать» – как комментаторы, неправильно судить – как арбитры, вы дадите «ответку»

Сергей Черкас считает, что СКА не может не реагировать на несправедливость.

– Вам не кажется, что СКА слишком часто жалуется на все подряд – то на тренеров соперников, то на комментаторов, то на судей – и поэтому над клубом смеются болельщики других команд?

– Понимаете, нельзя не реагировать на несправедливость.

Если вас будут «поливать», как в случае с комментаторами, неправильно судить, как в случае с решениями арбитров, вы наверняка дадите «ответку». Скажете: ребята, ну сколько можно! Здесь то же самое: если клуб не отвечает, значит, ему наплевать на свой имидж.

– Какие-то новые эпизоды имеете в виду?

– Вы слышали, как главный судья соревнований (Алексей Анисимов) объясняет свои решения? Это же абсурд!

«Удалили Грицюка, потому что в первой игре был такой же момент, и судья подумал, что тут тоже надо удалить». Это разве профессиональный разговор? «Судья подумал»... Ну есть же правила! А если их нет, возьмите за основу правила ИИХФ, международной федерации. Судите по ним. Только чтобы всем было понятно.

За что удалил вратаря СКА Серебрякова в матче плей-офф с «Автомобилистом»? Они говорят: мы рассылали клубам предложение, хотят они, чтобы такое правило работало в КХЛ или нет...

– Какое правило?

– Что если вратарь сначала выбивает клюшкой шайбу, а потом сбивает игрока – то это две минуты. Хорошо, вы кому-то что-то выслали. А что вам клубы ответили? На этот вопрос ответа у руководителя судей нет.

Я бы, например, на такое правило не согласился. И вообще, как можно руководствоваться в судействе какими-то письмами, высланными клубам? Игрок «Авангарда» в матче плей-офф забивает ногой гол «Локомотиву».

Анисимов говорит: «Это же не футбольный удар». Что значит не «футбольный удар»? И такие примеры абсурда можно перечислять долго.

Я рад уже тому, что СКА обратил внимание на жуткие проблемы в судействе, которые есть в КХЛ. Сейчас этот вопрос обсуждают, и, надеюсь, наведут в нем порядок, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.