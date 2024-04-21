Серебряков об оценке СКА по итогам сезона: «Четыре с минусом. После среднего начала набрали хороший ход и почти заняли первое место. Но плей-офф сильно смазали»

Вратарь Никита Серебряков подвел итоги сезона для СКА.

Клуб уступил во втором раунде плей-офф «Автомобилисту» (1-4).

– Какую оценку поставишь команде по итогам сезона?

– Четыре с минусом. После достаточно среднего начала мы набрали хороший ход и почти заняли первое место – не хватило пару очков. Но плей-офф очень сильно смазали.

– Какие положительные моменты можно выделить в игре СКА по сезону?

– Мы сплотились под конец плей-офф. Но, к сожалению, уже было поздно. Набрались опыта, пусть даже и не совсем положительного. Но все равно этот опыт нам потом поможет.

– Могло ли сказаться на итоговом результате нововведение лиги с перекрестным плей-офф?

– Это зависит не от нас. Тут как решит лига. Мы будем играть так, как нам скажут. Если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, нужно обыгрывать любого соперника, без понятия – перекрестный или не перекрестный плей-офф.

– Но в дальнейшем такой формат имеет право на жизнь?

– Конечно. Это интересно. И у нас были новые соперники, и у других ребят.

– Какие у тебя ближайшие планы?

– Отдохнуть. Сейчас еще будет сборная России, а после нее – хорошо отдохнуть, восстановиться.

– Что должен показать СКА, чтобы выиграть в следующем сезоне?

– Играть в свою игру, играть друг за друга, – сказал вратарь СКА Никита Серебряков.