Бирюков о СКА: «Показалось, что Серебряков не сыграл так, как может. Возможно, не хватило опыта в топовой команде. У него были клубы под другие задачи»

Теги СКА Михаил Бирюков КХЛ Никита Серебряков Хоккей

Михаил Бирюков считает, что Никита Серебряков не полностью показал себя в СКА.

Голкипер перешел в СКА из «Адмирала» по ходу сезона КХЛ.

– Много хвалили Никиту Серебрякова из СКА.

– Я не занесу нынешний плей-офф в его актив.

Когда он переходил из «Адмирала», я говорил, что играть в клубе с задачей выхода в плей-офф – это одна психология, когда у тебя большая нагрузка и при 50 бросках какую-то ошибку могут не заметить. Можно сделать 48 сэйвов и пропустить две легкие шайбы.

Когда ты играешь в такой команде, как нынешний СКА, у тебя не 50, а 12 или 15 бросков, и ты должен сработать.

Плюс огромная психологическая нагрузка. В три раза больше, чем физическая. Разные приоритеты.

Как мне показалось, Никита пока не сыграл так, как может.

Возможно, ему не хватило опыта игры именно в такой топовой команде. И задача – только первое место. До этого у Никиты были клубы под другие задачи, – сказал бывший вратарь сборной России Михаил Бирюков.

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