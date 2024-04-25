Разин о возможной работе в НХЛ: «Сразу в контракт впишу баллоны, без них никуда. Я плохо знаю английский язык, надо выучить»
Андрей Разин ответил на вопрос о возможной работе в НХЛ.
В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
– Если вас в НХЛ позовут, сможете там работать?
– Я плохо знаю английский язык. Надо выучить.
– Вы дали «Магнитке» упражнение с баллонами перед серией со «Спартаком». А в НХЛ такое не прокатит!
– Я сразу в контракт впишу баллоны. Без баллонов никуда.
– Перегрузите команду!
– У меня своеобразные баллоны. Это название одинаковое, но сама нагрузка очень сильно отличается от других.
– Это не крикуновские баллоны?
– Вообще нет. Спросите у любого хоккеиста, и среди них нет недовольных, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Гребенкин о «Металлурге»: «Все происходило вовремя. И баллоны, и отдых, и перелеты. Все складывается из мелочей. Это и привело к Кубку Гагарина»