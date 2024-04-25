Разин о возможной работе в НХЛ: «Сразу в контракт впишу баллоны, без них никуда. Я плохо знаю английский язык, надо выучить»

Андрей Разин ответил на вопрос о возможной работе в НХЛ.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Если вас в позовут, сможете там работать?

– Я плохо знаю английский язык. Надо выучить.

– Вы дали «Магнитке» упражнение с баллонами перед серией со «Спартаком». А в НХЛ такое не прокатит!

– Я сразу в контракт впишу баллоны. Без баллонов никуда.

– Перегрузите команду!

– У меня своеобразные баллоны. Это название одинаковое, но сама нагрузка очень сильно отличается от других.

– Это не крикуновские баллоны?

– Вообще нет. Спросите у любого хоккеиста, и среди них нет недовольных, – сказал главный тренер «Металлурга» .

Гребенкин о «Металлурге»: «Все происходило вовремя. И баллоны, и отдых, и перелеты. Все складывается из мелочей. Это и привело к Кубку Гагарина»