Гребенкин о «Металлурге»: «Все происходило вовремя. И баллоны, и отдых, и перелеты. Все складывается из мелочей. Это и привело к Кубку Гагарина»

Теги Металлург Мг Локомотив травмы КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Никита Гребенкин Дмитрий Силантьев Хоккей

Никита Гребенкин высказался о победе над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-0.

– В чем ваш секрет?

– Все у нас происходило вовремя. И баллоны были вовремя, и отдых, и перелеты. Все складывается из мелочей. Просто так ничего не бывает. Это и привело к Кубку Гагарина.

– А когда у вас были последний раз баллоны?

– Мы их делали перед серией со «Спартаком».

– В плей-офф? Да ладно! А как играть под нагрузкой?

– Уверенно, нагло, агрессивно! Жестко и позитивно!

– Кто лучший в баллонах в «Магнитке»?

– Все лучшие. Вся команда!

– Кого вам сажали в баллон?

– А ты сам выбираешь. Можешь даже подъехать к какому-то игроку и ему предложить. Вот за Димой Силантьевым (68 кг) была самая большая охота.

– Вы довольны тем, как провели этот плей-офф?

– Мы взяли Кубок Гагарина, и это самое основное. Очень здорово, что так получилось. Но для меня плей-офф получился очень тяжелым. Были какие-то болячки, травмы. Поэтому у меня не получилось показать себя в плей-офф полностью.

Вы же сами понимаете, как один человек играл регулярку, а в плей-офф он стал другим. Ничего просто так не бывает. Но хорошо, что нашлись ребята, которые тащили эту ракету. И мы их подпитывали какими-то словами, уверенностью, – сказал форвард «Металлурга» Никита Гребенкин.

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2 комментария
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Скажу честно , что хотел КГ для Локомотива, хотя симпатии всегда были на стороне Разина. Многие хотели . И вовсе не потому что Металлург не симпатичен . Все все понимают . Металлург и без КГ один из самых титулованных клубов страны, не чета газовому денежному мешку , где и воспитанников своих нет, истории нет и нет побед . Можно сказать большое спасибо руководству , что вовремя перекусили Разина . Да что там говорить , Гомоляко сам играл на самом высоком уровне . Вот он тандем профи Гомоляко / Разин . Это не Медведев / Ротенберг . И все сложилось . Сложились все пазлы от селекции и подготовки игроков до победы в КГ . Молодцы! Поздравляю! Локомотив хорошая боевая команда , достойный соперник . Тем более ценна победа Металлурга.
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В хоккее мелочей не бывает.Финальный пазл сложился как надо.
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