Гребенкин о «Металлурге»: «Все происходило вовремя. И баллоны, и отдых, и перелеты. Все складывается из мелочей. Это и привело к Кубку Гагарина»

Никита Гребенкин высказался о победе над «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

« » выиграл серию со счетом 4-0.

– В чем ваш секрет?

– Все у нас происходило вовремя. И баллоны были вовремя, и отдых, и перелеты. Все складывается из мелочей. Просто так ничего не бывает. Это и привело к Кубку Гагарина.

– А когда у вас были последний раз баллоны?

– Мы их делали перед серией со «Спартаком».

– В плей-офф? Да ладно! А как играть под нагрузкой?

– Уверенно, нагло, агрессивно! Жестко и позитивно!

– Кто лучший в баллонах в «Магнитке»?

– Все лучшие. Вся команда!

– Кого вам сажали в баллон?

– А ты сам выбираешь. Можешь даже подъехать к какому-то игроку и ему предложить. Вот за Димой Силантьевым (68 кг) была самая большая охота.

– Вы довольны тем, как провели этот плей-офф?

– Мы взяли , и это самое основное. Очень здорово, что так получилось. Но для меня плей-офф получился очень тяжелым. Были какие-то болячки, травмы. Поэтому у меня не получилось показать себя в плей-офф полностью.

Вы же сами понимаете, как один человек играл регулярку, а в плей-офф он стал другим. Ничего просто так не бывает. Но хорошо, что нашлись ребята, которые тащили эту ракету. И мы их подпитывали какими-то словами, уверенностью, – сказал форвард «Металлурга» .