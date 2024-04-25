Андрей Разин: «Я выиграл Кубок, «Автомобилист» – нет. Доказал, что могу это сделать. Они уволили меня, хотя директор говорил, что в баскетболе 6 лет шли к чемпионству»
Андрей Разин вспомнил опыт работы в «Автомобилисте».
Он возглавлял команду из Екатеринбурга в сезоне-2015/16. 31 октября 2016 года тренер был уволен.
В этом Кубке Гагарина «Металлург» под руководством Разина обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в полуфинальной серии.
– Есть что-то такое, что у вас не получилось в этом сезоне?
– Мы выиграли его, что мы могли еще хотеть? 4-0 в финале! Даже мой любимый «Автомобилист» обыграли.
Я прекрасно помню свой первый разговор с Максимом Рябковым (директор «Автомобилиста» – Sports), когда он говорил, что они с баскетбольной командой шесть лет шли к чемпионству. И что они сделали? Уволили меня.
Спустя восемь лет я выиграл Кубок, «Автомобилист» пока еще нет. Не то чтобы я рад этому факту, но рад, что доказал, что могу это сделать, – сказал Андрей Разин.