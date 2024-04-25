Андрей Разин: «Я выиграл Кубок, «Автомобилист» – нет. Доказал, что могу это сделать. Они уволили меня, хотя директор говорил, что в баскетболе 6 лет шли к чемпионству»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Максим Рябков Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин вспомнил опыт работы в «Автомобилисте».

Он возглавлял команду из Екатеринбурга в сезоне-2015/16. 31 октября 2016 года тренер был уволен.

В этом Кубке Гагарина «Металлург» под руководством Разина обыграл «Автомобилист» со счетом 4-3 в полуфинальной серии.

– Есть что-то такое, что у вас не получилось в этом сезоне?

– Мы выиграли его, что мы могли еще хотеть? 4-0 в финале! Даже мой любимый «Автомобилист» обыграли.

Я прекрасно помню свой первый разговор с Максимом Рябковым (директор «Автомобилиста» – Sports), когда он говорил, что они с баскетбольной командой шесть лет шли к чемпионству. И что они сделали? Уволили меня.

Спустя восемь лет я выиграл Кубок, «Автомобилист» пока еще нет. Не то чтобы я рад этому факту, но рад, что доказал, что могу это сделать, – сказал Андрей Разин.

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16 комментариев
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Топ тренер вырос
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Ответ Алексей Тор
Осталась обида .
Скорее podjobka
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+10
Ну прав он. Как говорится - счет на табло. Имеет право так говорить
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+8
Осталась обида .
+6
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Раз и Кубок.
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страшно представить, сколько кубков бы он выиграл, если бы тренировал СКА
+3
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Красава, заслужил!
+1
0
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И не придерешься к ответу. Он теперь чемпион, а Автомобилист нет. Некоторая обида осталась, но уже без разницы.
+1
0
+1
Разин ты в Автомобилист просишся что ли?
+1
0
+1
Ответ Евгений - 79
Ну прав он. Как говорится - счет на табло. Имеет право так говорить
ну все таки ресурс у Автомобилиста и Магнитки на порядок разный. Особенно в 2105/2016 году. Если у него не получится в следующем году, то его могут уволить. Такой принцип работы у наших богатеев в лиге
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Но не в Автомобилисте
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А мне больше понравился автомобилист. Согласитесь финал был намного скучнее чем полуфинал авто -магнитка. Болельщик Акбарса
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Ну теперь у Разина есть шанс войти в тренерский штаб Супертренера, как говорится, доказал профпригодность)
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Ответ uwe2000
ну все таки ресурс у Автомобилиста и Магнитки на порядок разный. Особенно в 2105/2016 году. Если у него не получится в следующем году, то его могут уволить. Такой принцип работы у наших богатеев в лиге
Согласен. У СКА и ЦСКА с Акбарсом еще больше ресурс. Но как Оказалось ресурс не всегда гарантировано дает результат. А Разин его дал в моменте. Респект ему.
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