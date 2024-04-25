Геннадий Величкин: «Разин – сильнейший тренер в КХЛ сейчас. То, что он сотворил с «Металлургом», – чудо»
Геннадий Величкин считает Андрея Разина сильнейшим тренером в КХЛ.
В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.
«Если отбросить все нюансы, то оценю работу Разина на отлично. Не всегда где-то все получалось по ходу сезона, где-то он чересчур нервничал, мы знаем его характер.
Но то, что он сотворил с командой, это, конечно, чудо. Думаю, Разин сейчас – сильнейший тренер в КХЛ», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.
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