Геннадий Величкин: «Разин – сильнейший тренер в КХЛ сейчас. То, что он сотворил с «Металлургом», – чудо»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Матч ТВ Хоккей

Геннадий Величкин считает Андрея Разина сильнейшим тренером в КХЛ.

В финале Кубка Гагарина-2024 «Металлург» под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

«Если отбросить все нюансы, то оценю работу Разина на отлично. Не всегда где-то все получалось по ходу сезона, где-то он чересчур нервничал, мы знаем его характер.

Но то, что он сотворил с командой, это, конечно, чудо. Думаю, Разин сейчас – сильнейший тренер в КХЛ», – сказал бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин.

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7 комментариев
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Нюансы? Что не получалось то?) Ну только большинство поганое было, да, но в самый нужный момент оно по иронии и зарешало.

Не зря говорили что ГИВа с Разиным в одной команде нереально увидеть
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Соглашусь, севу на минимальном бюджете держал! Молодые играли везде у него а не блатные
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Действительно сильный тренер. Уровень достойный Цыгурова.
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Металлург молодцы -перекусили Разина . А Динамо пусть и дальше мучается с Кудашовым !
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Ответ newyork13
Хоть один матч нхл посмотрел??? )
И причем же здесь НХЛ?
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Ответ Даниил Конин
И причем же здесь НХЛ?
Чтоб быть сильнейшим нужно как минимум 800 матчей посмотреть)
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