Геннадий Величкин: «Разин – сильнейший тренер в КХЛ сейчас. То, что он сотворил с «Металлургом», – чудо»

Геннадий Величкин считает Андрея Разина сильнейшим тренером в КХЛ.

В финале Кубка Гагарина-2024 « » под руководством тренера обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

«Если отбросить все нюансы, то оценю работу на отлично. Не всегда где-то все получалось по ходу сезона, где-то он чересчур нервничал, мы знаем его характер.

Но то, что он сотворил с командой, это, конечно, чудо. Думаю, Разин сейчас – сильнейший тренер в », – сказал бывший вице-президент «Металлурга» .