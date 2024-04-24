Сорокин выйдет в старте «Айлендерс» на 3-й матч с «Каролиной». Варламов пропустил 6 шайб за первые две игры

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли Семен Варламов НХЛ Патрик Руа Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин выйдет в стартовом составе «Айлендерс» на 3-й матч с «Каролиной».

Он заменит Семена Варламова, который отразил 23 из 25 бросков в первой игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли и 34 из 38 – во второй. «Айлендерс» проиграли оба матча.

«Мы знали, что нам придется использовать обоих вратарей. Они оба в хорошей форме, а Варламов столкнулся с большим количеством бросков в последней игре, так что будет лучше, если завтра у нас выйдет кто-то свежий», – сказал главный тренер Патрик Руа.

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2 комментария
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Варли винить не в чем. На островах с киперами полный порядок, один из сильнейших тандемов голкиперов в НХЛ. Чего не скажешь об атаке, ~15 бросков в створ никуда не годиться.
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+6
Ответ Егор Ковынёв
Варли винить не в чем. На островах с киперами полный порядок, один из сильнейших тандемов голкиперов в НХЛ. Чего не скажешь об атаке, ~15 бросков в створ никуда не годиться.
тся
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