Сорокин выйдет в старте «Айлендерс» на 3-й матч с «Каролиной». Варламов пропустил 6 шайб за первые две игры

Илья Сорокин выйдет в стартовом составе «Айлендерс» на 3-й матч с «Каролиной».

Он заменит , который отразил 23 из 25 бросков в первой игре серии 1-го раунда Кубка Стэнли и 34 из 38 – во второй. « » проиграли оба матча.

«Мы знали, что нам придется использовать обоих вратарей. Они оба в хорошей форме, а Варламов столкнулся с большим количеством бросков в последней игре, так что будет лучше, если завтра у нас выйдет кто-то свежий», – сказал главный тренер .