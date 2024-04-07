Варламов делит 4-е место в истории «Айлендерс» по матчам на ноль с ДиПьетро (по 16). В топ-3 – Реш, Смит и Сорокин

Теги Айлендерс Семен Варламов Рик ДиПьетро НХЛ Билли Смит Гленн Реш Илья Сорокин Хоккей

Семен Варламов делит 4-е место в истории «Айлендерс» по матчам на ноль.

Вратарь клуба с Лонг-Айленда сделал шатаут в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (2:0), отразив 41 бросок. 

В 25 играх в текущем сезоне 35-летний россиянин одержал 11 побед при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,72. 

Матч на ноль стал для него 41-м за карьеру в лиге и 16-м – в составе «Айлендерс» (в 160 играх). Он догнал Рика Дипьетро (16 в 318) и делит с ним 4-е место в истории клуба. 

Выше идут Гленн Реш (25 в 282), Билли Смит (22 в 674) и Илья Сорокин (18 в 190). 

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