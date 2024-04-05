Тренер вратарей ЦСКА Наумов может уйти из клуба – помогать Сорокину в «Айлендерс» (Михаил Зислис)

Теги ЦСКА возможные переходы Айлендерс НХЛ КХЛ Сергей Наумов Михаил Зислис Илья Сорокин Спорт-Экспресс Хоккей

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов может перейти в «Айлендерс» к Илье Сорокину.

«Еще несколько дней назад мне рассказали, что тренер вратарей Сергей Наумов покинет ЦСКА и, видимо, отправится в «Айлендерс» помогать Илье Сорокину.

Этот вариант специалистом рассматривался еще год назад. Тогда только после настойчивых просьб вышестоящих лиц Наумов продлил контракт с армейским клубом еще на год.

Сейчас попытался узнать о будущем ЦСКА кое-что сам. Это, как известно, всегда непросто. Оказалось, в штабе нового главного тренера Ильи Воробьева с высокой долей вероятности никого из прежних помощников Сергея Федорова не будет. Продолжаю следить за ситуацией», – написал Зислис.

Прошлым летом сообщалось, что переход Сергея Наумова в штаб «Айлендерс» является одним из условий голкипера Ильи Сорокина перед продлением контракта с нью-йоркским клубом.

Голкипер и Наумов работали вместе в ЦСКА с 2018 по 2020 год.

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1 комментарий
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Ну новость конечно! А то что его 2 года Ламорелла в зад целует? И сорока когда подписывал контракт, одно из условий было Наумов.!
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