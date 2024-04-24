Георгиев о 5:2 с «Виннипегом»: «Первая игра была тяжелой, но сейчас я чувствую огромное доверие со стороны команды – это помогло мне перестроиться»

Александр Георгиев дал комментарий после 2-го матча плей-офф против «Виннипега».

Российский вратарь «Колорадо» пропустил 7 шайб в первом матче серии первого раунда с «Виннипегом» (6:7). Он отразил 16 бросков из 23.

Во втором матче серии отразил 28 из 30 бросков « », его команда обыграла «Джетс» (5:2, 1-1).

«Они [партнеры] так сильно поддерживали меня в последние пару дней. Конечно, первая игра была очень тяжелой. Я просто почувствовал огромное доверие со стороны всех в команде, и я очень благодарен им за это.

Это помогло мне перестроиться и понять, что они меня прикроют. Я знаю, что помогу команде в этом плей-офф. Это было очень важно с их стороны. Я ценю это», – сказал голкипер « » Александр Георгиев.