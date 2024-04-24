Беднар о Георгиеве после 5:2 с «Виннипегом»: «Он заслуживает всяческих похвал – дал нам шанс, и мы выиграли. Он справился с неудачей – считаю это выдающимся результатом»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Александр Георгиев Джаред Беднар Хоккей

Джаред Беднар высоко оценил игру Александра Георгиева во 2-м матче плей-офф.

Российский вратарь «Колорадо» пропустил 7 шайб в первом матче серии первого раунда с «Виннипегом» (6:7). Он отразил 16 бросков из 23. 

Во втором матче серии Александр Георгиев отразил 28 из 30 бросков «Виннипега», его команда обыграла «Джетс» (5:2, 1-1). 

«Пятьдесят процентов вопросов, которые я получал в течение последних трех дней, когда я трижды общался с прессой, касались Георгиева. Но то, что он смог справиться с неудачей и сосредоточиться на том, что ему нужно делать, я считаю выдающимся результатом.

И он заслуживает всяческих похвал, потому что наша команда была лучше, но не значительно. Но он был намного лучше, и он дал нам шанс на победу, и мы выиграли, а теперь нам нужно повторить это», – сказал главный тренер «Колорадо». 

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2 комментария
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Ответ LOsP06GH
Не верю я в него! Пара штанг выручила, чисто повезло!
А сколько штанг выручило Джетс?
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