Беднар о Георгиеве после 5:2 с «Виннипегом»: «Он заслуживает всяческих похвал – дал нам шанс, и мы выиграли. Он справился с неудачей – считаю это выдающимся результатом»

Джаред Беднар высоко оценил игру Александра Георгиева во 2-м матче плей-офф.

Российский вратарь «Колорадо» пропустил 7 шайб в первом матче серии первого раунда с «Виннипегом» (6:7). Он отразил 16 бросков из 23.

Во втором матче серии отразил 28 из 30 бросков « », его команда обыграла «Джетс» (5:2, 1-1).

«Пятьдесят процентов вопросов, которые я получал в течение последних трех дней, когда я трижды общался с прессой, касались Георгиева. Но то, что он смог справиться с неудачей и сосредоточиться на том, что ему нужно делать, я считаю выдающимся результатом.

И он заслуживает всяческих похвал, потому что наша команда была лучше, но не значительно. Но он был намного лучше, и он дал нам шанс на победу, и мы выиграли, а теперь нам нужно повторить это», – сказал главный тренер « ».