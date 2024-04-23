Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Флорида» примет «Тампу», «Виннипег» – «Колорадо», «Ванкувер» против «Нэшвилла»

Теги результаты матчей Рейнджерс Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо НХЛ Виннипег Хоккей

«Рейнджерс» примут «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли.

«Флорида» сыграет с «Тампой», «Виннипег» – с «Колорадо», «Ванкувер» будет противостоять «Нэшвиллу».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд 

Рейнджерс – Вашингтон
Дата проведения
24 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Флорида – Тампа-Бэй
Дата проведения
24 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Виннипег – Колорадо
Дата проведения
24 апреля, 04.30, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Ванкувер – Нэшвилл
Дата проведения
24 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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20 комментариев
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Ответ zaoptom
За Вашингтон!!! В последний бой!
В последний бой с толстым якорем, который вхолостую сжирает большинство Вашингтона? Это не бой, а бесславный свип 0-4
+3
0
+3
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
за Овечкина 💪 надо побить рекорд НХЛ
какой ?
+4
-1
+3
За Вашингтон!!! В последний бой!
+5
-3
+2
Ответ Беня_Финитас
какой ?
👎👎👎
+1
0
+1
Ответ dadahandadahan3@gmail.com
за Овечкина 💪 надо побить рекорд НХЛ
За Ови и Вашингтон 💪💪💪
+1
0
+1
Ванкувер — за второй победой!
+2
-2
0
За Вашингтон 💪💪💪
+1
-1
0
Удачи великому Сашику!
0
0
0
Ответ zaoptom
За Вашингтон!!! В последний бой!
1:1 в серии
0
0
0
Ответ Александр Кудрявцев
1:1 в серии
Я про игру в плей-офф. Кое-как заползли в этот раз. Не известно как дальше будет =)) Может как Пингвины.. только гольф =)) И рекорды Ови =)
0
0
0
Ответ Беня_Финитас
какой ?
1016
0
0
0
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Сегодня смотреть не смогу. Работа, блин. Но в любом за Тампу!!!
Разве сегодня матчи
0
0
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Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Сегодня смотреть не смогу. Работа, блин. Но в любом за Тампу!!!
А я встану наверное, надо сравнивать счет
0
0
0
Ответ Александр Кудрявцев
Разве сегодня матчи
4.30 мск.
0
0
0
Ответ Heavy_Axe
А я встану наверное, надо сравнивать счет
Счастливчик!
0
0
0
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