Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Флорида» примет «Тампу», «Виннипег» – «Колорадо», «Ванкувер» против «Нэшвилла»
«Рейнджерс» примут «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли.
«Флорида» сыграет с «Тампой», «Виннипег» – с «Колорадо», «Ванкувер» будет противостоять «Нэшвиллу».
Первый раунд
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 02.30, «FLA Live Arena»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 04.30, «MTS Centre»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 24 апреля, 05.00, «Rogers Arena»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.