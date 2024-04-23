Кубок Стэнли. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс», «Флорида» примет «Тампу», «Виннипег» – «Колорадо», «Ванкувер» против «Нэшвилла»

«Рейнджерс» примут «Вашингтон» в матче Кубка Стэнли.

« » сыграет с « », « » – с « », « » будет противостоять «Нэшвиллу».

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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