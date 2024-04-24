«Виннипег» пропустил 11 шайб в первых 2 играх плей-офф. Это 3-й случай в истории НХЛ для самых мало пропускающих команд по итогам регулярки

«Виннипег» пропустил 11 шайб в первых 2 играх плей-офф НХЛ.

« » обыграл «Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 1-1). Первую игру канадский клуб выиграл со счетом 7:6.

В регулярном чемпионате « » стал самой мало пропускающей командой (199 голов в 82 играх). Вратарь Коннор выиграл «Уильям Дженнингс Трофи».

В истории команды с наименьшим числом пропущенных голов в регулярке только дважды пропускали по 11 или более шайб в первых двух матчах плей-офф.

В 1919 году «Оттава» пропустила 13 шайб в первых двух матчах с «Монреалем» (4:8, 3:5; итог серии – 1-4, «Канадиенс» получили право сыграть за Кубок Стэнли с чемпионом PCHA «Сиэтлом», серия не была завершена из-за пандемии испанского гриппа).

В 2014 году «Лос-Анджелес» пропустил 13 шайб в первых двух матчах с «Сан-Хосе» (3:6, 2:7; итог серии – 4-3 после 0-3, «Кингс» вышли во 2-й раунд и в итоге выиграли ).