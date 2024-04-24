«Виннипег» пропустил 11 шайб в первых 2 играх плей-офф. Это 3-й случай в истории НХЛ для самых мало пропускающих команд по итогам регулярки

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

«Виннипег» пропустил 11 шайб в первых 2 играх плей-офф НХЛ.

«Колорадо» обыграл «Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 1-1). Первую игру канадский клуб выиграл со счетом 7:6.

В регулярном чемпионате «Виннипег» стал самой мало пропускающей командой (199 голов в 82 играх). Вратарь Коннор Хеллибак выиграл «Уильям Дженнингс Трофи». 

В истории НХЛ команды с наименьшим числом пропущенных голов в регулярке только дважды пропускали по 11 или более шайб в первых двух матчах плей-офф. 

В 1919 году «Оттава» пропустила 13 шайб в первых двух матчах с «Монреалем» (4:8, 3:5; итог серии – 1-4, «Канадиенс» получили право сыграть за Кубок Стэнли с чемпионом PCHA «Сиэтлом», серия не была завершена из-за пандемии испанского гриппа). 

В 2014 году «Лос-Анджелес» пропустил 13 шайб в первых двух матчах с «Сан-Хосе» (3:6, 2:7; итог серии – 4-3 после 0-3, «Кингс» вышли во 2-й раунд и в итоге выиграли Кубок Стэнли). 

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