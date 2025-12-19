Тренировки в проекте «Красная Машина Двор» будут проходить в Подмосковье: «Главная задача – вернуть хоккею массовость и доступность!»

В России появится проект «Красная Машина Двор».

Дети от 5 до 14 лет смогут посетить в Балашихе открытую тренировку в рамках проекта «Красная Машина Двор».

«С 20 декабря запускаем новый проект «Красная Машина Двор»! Первый в списке – каток в Балашихе.

20 и 21 декабря пройдут тренировки по хоккею для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Главная цель и задача проекта: вернуть хоккею массовость и доступность!

Занятия будут проходить на открытых катках в Парках Подмосковья под руководством тренеров Федерации хоккея России и школы «Красная Машина Юниор» по национальной программе развития хоккея «Красная машина». Дети научатся кататься, работать с шайбой и играть в команде.

После тренировки всех участников ждет горячий чай и угощение! До встречи на коробке! Выходи во Двор!» – говорится в телеграм-канале «Красная Машина Юниор».