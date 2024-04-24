39-летний Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом». Хеллибак потерял шайбу за воротами из-за прессинга Тренина

39-летний Зак Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом».

« » обыграл «Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 1-1).

В конце второго периода при счете 2:2 вратарь канадского клуба потерял шайбу за воротами в результате прессинга форварда «Эвеланш» .

Она досталась , сделавшему результативную передачу на . Гол стал для ветерана первым в текущем плей-офф и 38-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли (113 матчей, 81 очко, 38+43).