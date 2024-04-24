39-летний Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом». Хеллибак потерял шайбу за воротами из-за прессинга Тренина
39-летний Зак Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом».
«Колорадо» обыграл «Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 1-1).
В конце второго периода при счете 2:2 вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак потерял шайбу за воротами в результате прессинга форварда «Эвеланш» Якова Тренина.
Она досталась Эндрю Кольяно, сделавшему результативную передачу на Зака Паризе. Гол стал для ветерана первым в текущем плей-офф и 38-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли (113 матчей, 81 очко, 38+43).