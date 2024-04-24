39-летний Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом». Хеллибак потерял шайбу за воротами из-за прессинга Тренина

Теги Кубок Стэнли Колорадо Зак Паризе НХЛ Эндрю Кольяно Виннипег Коннор Хеллибак Яков Тренин Хоккей

39-летний Зак Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом».

«Колорадо» обыграл «Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 1-1). 

В конце второго периода при счете 2:2 вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак потерял шайбу за воротами в результате прессинга форварда «Эвеланш» Якова Тренина

Она досталась Эндрю Кольяно, сделавшему результативную передачу на Зака Паризе. Гол стал для ветерана первым в текущем плей-офф и 38-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли (113 матчей, 81 очко, 38+43). 

3 комментария
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А почему ему пас не засчитали?
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С такой заряженностью очки должны прийти к Якову.
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Зак красавчик. Пол года не играл вышел и все равно держит марку.
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