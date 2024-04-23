Канарейкин о 0-3 в финале: «Локомотиву» осталось только идти вперед и надеяться на чудо. Надо сосредоточиться на следующей игре»

Теги Металлург Мг Локомотив Федор Канарейкин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Федор Канарейкин высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (3-0).

Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля.

«Отыграть такое отставание «Локомотиву» возможно. Шансы есть всегда. Но практически это будет сделать очень сложно.

Понятно, что «Локомотиву» надо сосредоточиться на следующей игре и отталкиваться от ее результата.

Мало кто ожидал, что «Металлург» добьется трех побед в трех играх. Ярославлю осталось только идти вперед и надеяться на чудо», – сказал бывший тренер «Металлурга» Федор Канарейкин.

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