Канарейкин о 0-3 в финале: «Локомотиву» осталось только идти вперед и надеяться на чудо. Надо сосредоточиться на следующей игре»

Федор Канарейкин высказался о серии «Металлурга» с «Локомотивом» (3-0).

Четвертая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 24 апреля.

«Отыграть такое отставание « » возможно. Шансы есть всегда. Но практически это будет сделать очень сложно.

Понятно, что «Локомотиву» надо сосредоточиться на следующей игре и отталкиваться от ее результата.

Мало кто ожидал, что «Металлург» добьется трех побед в трех играх. Ярославлю осталось только идти вперед и надеяться на чудо», – сказал бывший тренер « » .