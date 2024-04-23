Владимир Плющев: «Положение у «Локомотива» безнадежное. Их игру нельзя назвать чемпионской. Очень тяжелый стиль, никакой творческой мысли»

Владимир Плющев высказался об игре «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Команда уступает в серии против « » со счетом 0-3.

«Положение у « » очень тяжелое. Я бы даже сказал, что оно безнадежное. Из таких серий очень редко вылезают.

Игру Ярославля нельзя назвать чемпионской. Очень тяжелый стиль. Ребята не творят на площадке, а работают по четко установленной программе. Молодые парни играют в рамках шаблона. Никакой импровизации, никакой творческой мысли.

Команде очень тяжело даются голы, буквально с пятака», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.