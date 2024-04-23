Владимир Плющев: «Положение у «Локомотива» безнадежное. Их игру нельзя назвать чемпионской. Очень тяжелый стиль, никакой творческой мысли»

Теги Металлург Мг Локомотив Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев высказался об игре «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Команда уступает в серии против «Металлурга» со счетом 0-3.

«Положение у «Локомотива» очень тяжелое. Я бы даже сказал, что оно безнадежное. Из таких серий очень редко вылезают.

Игру Ярославля нельзя назвать чемпионской. Очень тяжелый стиль. Ребята не творят на площадке, а работают по четко установленной программе. Молодые парни играют в рамках шаблона. Никакой импровизации, никакой творческой мысли.

Команде очень тяжело даются голы, буквально с пятака», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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4 комментария
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Спецы быстро переобулись совсем недавно кубок Локо заранее вручали.
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Это не стиль, это тошнота . Смотреть противно.
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Жаль, что сильнейшие клубы играли в полуфинале.
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Локо к финалу выдохся. Полная доминация Востока в этом сезоне. Жаль, не Авто залез в финал.
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