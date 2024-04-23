Силантьев о том, как попал в «Металлург»: «Прислал им видеонарезку лучших моментов, и меня взяли на просмотр. Спасибо Разину и руководству, что дали такой шанс»

Дмитрий Силантьев рассказал о том, как попал на просмотр в «Металлург».

23-летний нападающий начинал сезон в ВХЛ в фарм‑клубе «Металлурга» – «Южном Урале» из Орска. В регулярном чемпионате он набрал 11 (3+8) баллов за результативность в 43 матчах.

Силантьев отметился 16 (5+11) очками в 17 играх Кубка Гагарина при среднем игровом времени 13:31. Он идет на третьем месте в списке бомбардиров плей-офф.

– Как вы поймали свой шанс в «Металлурге»? Вас же на просмотр к Разину как пригласили?

– Просто мы с агентом прислали в «Магнитку» видеонарезку моих лучших моментов. Так получилось, что меня взяли на просмотр. Я был очень рад этому. Какой там MVP? На самом деле, я в тот момент хотел просто попасть на просмотр, не более того.

Спасибо Андрею Владимировичу Разину, тренерскому штабу, руководству клуба, что это доверие мне выразили, дали такой шанс. Я стараюсь им пользоваться, работая во благо «Металлурга», – сказал форвард Дмитрий Силантьев.