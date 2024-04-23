Силантьев о том, как попал в «Металлург»: «Прислал им видеонарезку лучших моментов, и меня взяли на просмотр. Спасибо Разину и руководству, что дали такой шанс»

Теги Металлург Мг Локомотив Южный Урал КХЛ Кубок Гагарина ВХЛ Матч ТВ Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев рассказал о том, как попал на просмотр в «Металлург».

23-летний нападающий начинал сезон в ВХЛ в фарм‑клубе «Металлурга» – «Южном Урале» из Орска. В регулярном чемпионате он набрал 11 (3+8) баллов за результативность в 43 матчах.

Силантьев отметился 16 (5+11) очками в 17 играх Кубка Гагарина при среднем игровом времени 13:31. Он идет на третьем месте в списке бомбардиров плей-офф.

– Как вы поймали свой шанс в «Металлурге»? Вас же на просмотр к Разину как пригласили?

– Просто мы с агентом прислали в «Магнитку» видеонарезку моих лучших моментов. Так получилось, что меня взяли на просмотр. Я был очень рад этому. Какой там MVP? На самом деле, я в тот момент хотел просто попасть на просмотр, не более того.

Спасибо Андрею Владимировичу Разину, тренерскому штабу, руководству клуба, что это доверие мне выразили, дали такой шанс. Я стараюсь им пользоваться, работая во благо «Металлурга», – сказал форвард Дмитрий Силантьев.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Парень из зеленоградской Орбиты через ВХЛ в Металлурге. Сюжет для кино. Парни из этого города легких путей не ищут. Порядин, Пономарев )).
+5
-1
+4
Дмитрий "Сапогов" Силантьев)
+3
0
+3
Молодец попал к тренеру который доверяет молодым,дали шанс -воспользовался.
0
0
0
Прям как Сапогов который в Ювентус хотел отправить кассету
0
0
0
Дима,ты молодец.Держи свой уровень и развивайся,удачи🤝!
0
0
0
В особенности за него наверное рады профессионалы с системы Ак Барса, которые его не взяли ранее. Повезло. Наверняка смотрел бы ПО Кахаэль по ТВ
0
0
0
Ответ ТимТалер
Парень из зеленоградской Орбиты через ВХЛ в Металлурге. Сюжет для кино. Парни из этого города легких путей не ищут. Порядин, Пономарев )).
Помню его по «Орбите» за 2000-й год играл, он тогда уже был дерзким мальчишкой . Обычно такие и пробиваются. Молодец.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий