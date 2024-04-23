Каменский о финале: «Локомотив» беззубо играет в атаке – тяжело побеждать, забрасывая одну шайбу. Терять уже нечего – надо отдать все силы, чтобы выиграть один матч»

Теги Металлург Мг Локомотив Валерий Каменский КХЛ Кубок Гагарина Советский спорт Хоккей

Валерий Каменский поделился мнением о финале Кубка Гагарина.

«Локомотив» уступил «Металлургу» в овертайме со счетом 1:2 в третьем матче финальной серии. В первых двух играх ярославцы забросили одну шайбу.

«Я вижу, что «Локомотив» беззубо играет в атаке. Тяжело выигрывать матчи, забрасывая всего одну шайбу.

«Металлург» более нацелен на ворота, играет агрессивнее, поэтому и видим 3-0 в серии.

Причем нельзя сказать, что эта прагматичность «Локомотива» идет исходя из игры во всем сезоне: с «Трактором» была хорошая серия, много шайб, атак, нападающие налезали на ворота и создавали много моментов, где они продавливали оборону. А тут почему-то не получается.

Ярославлю нужно выходить, забыть все предыдущие матчи и играть на победу. Терять уже нечего, надо отдать все свои силы, чтобы выиграть один матч, а дальше уже может быть все что угодно», – заявил вице-президент Фонбет чемпионата КХЛ Валерий Каменский.

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3 комментария
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Валера ты ничего не понимаешь в тактике и стратегии.
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А потом проиграет в Магнитогорске и отправится в отпуск. А Металлург выиграет КГ.
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