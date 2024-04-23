Александр Кожевников: «Пусть хоккеисты в шаманство уходят, если боятся кубок за победу в конференциях трогать. У нас что, Бога нет? Все крестятся, а шаманские традиции поддерживают»

Александр Кожевников высказался об одном из суеверий хоккеистов.

После победы в серии с «Трактором» хоккеисты «Локомотива» сфотографировались с кубком чемпиона Западной конференции, однако по традиции прикасаться к трофею не стали.

«Если хоккеисты боятся кубок за победу в конференциях трогать, пусть в шаманство уходят. Бред какой-то. Давайте поддаваться на шаманство.

У нас что, Бога нет? Хотя многие хоккеисты перед игрой крестятся. Сами себе противоречат. Ребят, вы хотя бы головой-то думайте, что вы делаете.

Надо тогда бороться в одной общей таблице, убрать Западную и Восточную конференции. Надо из этой ситуации выходить так, чтобы шаманство убрать. По крайней мере, из голов хоккеистов.

Все крестятся, а шаманские традиции поддерживают. Боролись за кубок, так поднимайте его», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.