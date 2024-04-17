Александр Кожевников: «Овечкин точно побьет рекорд Гретцки за 2 года. Он устроит праздник для всего мира»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года Овечкин точно побьет рекорд Гретцки по результативности. А, может быть, и в следующем году попробует.

Овечкин точно устроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Африка и Океания будут вне себя от счастья, а в Южной Америке прекратится наркоторговля и перевороты. Все мы этого ждем!
+20
-6
+14
Иногда лучше жевать чем говорить.
+11
-1
+10
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Иногда лучше жевать чем говорить.
водка жидкая, чего там жевать-то?
+10
-1
+9
"...для всего мира!"
Не надо обобщать.
+7
-1
+6
Время полдень. Кожева уже под стаканом .
+5
0
+5
И ты будешь на нем главным тамадой/тостером.
+3
0
+3
Ближний Восток разорвет от счастья!!!)))
+1
0
+1
Остапа понесло... (с)
0
0
0
Присоседитлся хочешь саша? Ту то тут нём при чем. Скажи что нибудь умное.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий