Александр Кожевников: «Овечкин точно побьет рекорд Гретцки за 2 года. Он устроит праздник для всего мира»

Александр Кожевников высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан « » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории (853 шайбы), уступая лишь (894).

«Следующий сезон будет решающим. Думаю, что за два года точно побьет рекорд Гретцки по результативности. А, может быть, и в следующем году попробует.

Овечкин точно устроит праздник для всей страны и всего мира, когда установит новый рекорд», – сказал двукратный олимпийский чемпион .