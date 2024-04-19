Кожевников о сборной России: «С таким поколением, как Кучеров, Панарин, с Гусевым смогли бы погреметь. Хотелось бы, чтобы выступали на ЧМ, ОИ, но там негодяи сидят, что поделать»

Александр Кожевников назвал лучших российских хоккеистов сезона-2023/24.

«Сейчас можно выделить двух игроков. Это, конечно, Кучеров и .

К сожалению, основная сборная России не собиралась уже очень давно. Думаю, что с таким поколением, как , Панарин, тем же из , наша национальная команда смогла бы погреметь на международных турнирах.

Если будет желание, злость и самоотдача. Если нас еще допустят в ближайшее время до соревнований, то даже сомневаться не приходится в том, что многого могли бы достичь.

Мне лично не обидно, что такое поколение остается без больших международных турниров, мне тут обижаться нечего. Это самим хоккеистам должно быть очень неприятно от всех этих ситуаций.

Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши выступали на чемпионатах мира, Олимпиадах, но что поделать, если там сидят негодяи. Мы тут ничего не можем сделать», – сказал двукратный олимпийский чемпион .