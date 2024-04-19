Кожевников о сборной России: «С таким поколением, как Кучеров, Панарин, с Гусевым смогли бы погреметь. Хотелось бы, чтобы выступали на ЧМ, ОИ, но там негодяи сидят, что поделать»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Рейнджерс Тампа-Бэй НХЛ КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров олимпийский хоккейный турнир Динамо Хоккей

Александр Кожевников назвал лучших российских хоккеистов сезона-2023/24.

«Сейчас можно выделить двух игроков. Это, конечно, Кучеров и Панарин.

К сожалению, основная сборная России не собиралась уже очень давно. Думаю, что с таким поколением, как Кучеров, Панарин, тем же Гусевым из КХЛ, наша национальная команда смогла бы погреметь на международных турнирах.

Если будет желание, злость и самоотдача. Если нас еще допустят в ближайшее время до соревнований, то даже сомневаться не приходится в том, что многого могли бы достичь.

Мне лично не обидно, что такое поколение остается без больших международных турниров, мне тут обижаться нечего. Это самим хоккеистам должно быть очень неприятно от всех этих ситуаций.

Но мне, конечно, хотелось бы, чтобы наши выступали на чемпионатах мира, Олимпиадах, но что поделать, если там сидят негодяи. Мы тут ничего не можем сделать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Но там сидят негодяи"...

"Там" это где?
+25
-2
+23
Ответ Евгений Мешков
речь о текущем поколении, а не о событиях, в которых участвовали игроки , по большей части завершившие карьеры
Они и вылетели от финнов в 2019-м.
+14
0
+14
Ответ vals1702
там это тут ...
В Москве и без малого 24 года! Достали всех нормальных людей в стране и мире, оставшихся зомбировали или купили! Вот такой расклад к сожалению на сегодняшний день‼️
+12
-1
+11
Ответ Olga.t
"Но там сидят негодяи"... "Там" это где?
там это тут ...
+11
0
+11
Да, это же в ИИХФ люди сами захотели не пускать Россию. А про НХЛ, который сборную не допустил, ничего не говорит
+8
0
+8
При слове "погреметь" на турнирах встают перед глазами олимпийские Ванкувер, Сочи и чемпионатные Прага (2015) и Братислава (2019). В последнем случае наша "дримтим" во главе с действующими чемпионами НХЛ Ови--Кузи -Орли и обладателем Харт, Арт, Тед Кучеровым ДВАЖДЫ уступила далеко не первому составу финнов. На месте Кожевникова я бы поостерегся с глаголами, пусть и в сослагательном виде. Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам...
+7
-1
+6
Негодяи сидят сами знаете где
+7
-1
+6
Вылет от финнов, разгром от Канады и подобное на стадии четвертьфиналов
+9
-4
+5
где это "там"?
+5
0
+5
Игроки то есть, но нет нормальных тренеров со времён Быкова. Ну и центров.
+5
-2
+3
Что по центральным нападающим?! Где они?!
+2
0
+2
Ответ Звезда Мага
При слове "погреметь" на турнирах встают перед глазами олимпийские Ванкувер, Сочи и чемпионатные Прага (2015) и Братислава (2019). В последнем случае наша "дримтим" во главе с действующими чемпионами НХЛ Ови--Кузи -Орли и обладателем Харт, Арт, Тед Кучеровым ДВАЖДЫ уступила далеко не первому составу финнов. На месте Кожевникова я бы поостерегся с глаголами, пусть и в сослагательном виде. Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам...
В Ванкувере прогремели так, что флэшбэки до сих пор. Ну а в Сочи вышел сиквел "Прогремели 2" - достойное продолжение первой части...
+2
0
+2
Я помню мы знатно погремели в Питере на ЧМ, имея в составе россыпь мировых звезд.
+2
0
+2
Ответ Caniball
Что по центральным нападающим?! Где они?!
Кузнецов)))
+1
0
+1
Ответ Антон Ермазов
Ну тут не все так безнадежно. Сергачев, Гавриков, Проворов, Орлов, Зуб, Романов, Замула, Минтюков, Заборов, Никишин. Да, все они не "полузащитники" плана Макара или Хьюза, но тут есть из кого выбирать. А вот назовите хотя бы пару тренеров кто смог бы например сыграть на кубке мира с таким набором игроков,грамотно распределить баланс между атакой и защитой,иметь авторитет над такими игроками, сыграть интересно и креативно. У меня вот на ум никто не приходит, к сожалению.
Как же, сам Йозе.
+1
0
+1
Ответ Антон Ермазов
Игроки то есть, но нет нормальных тренеров со времён Быкова. Ну и центров.
Ну и защитников... А так всё есть)
+1
0
+1
Вратари и Края есть, защиты и центров нет
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Кутузов
Ну и защитников... А так всё есть)
Ну тут не все так безнадежно. Сергачев, Гавриков, Проворов, Орлов, Зуб, Романов, Замула, Минтюков, Заборов, Никишин. Да, все они не "полузащитники" плана Макара или Хьюза, но тут есть из кого выбирать.
А вот назовите хотя бы пару тренеров кто смог бы например сыграть на кубке мира с таким набором игроков,грамотно распределить баланс между атакой и защитой,иметь авторитет над такими игроками, сыграть интересно и креативно. У меня вот на ум никто не приходит, к сожалению.
0
0
0
Ответ Артем Зырянов
Они и вылетели от финнов в 2019-м.
это чемп мира , нищитова.
----------
сами же рассказывали, что нельзя сравнивать ЧМ и ОИ .
+1
-1
0
Негодяи везде есть и сидят высоко....Против СССР не чего не могли сказать.Сами себя опустили,вот и делают ,что хотят.
0
0
0
Негодяи были всегда, но никто и подумать не мог чтобы отстранить советских спортсменов, СССР был реальной силой, а сейчас об нас ноги вытирают.
+2
-2
0
Ответ Звезда Мага
При слове "погреметь" на турнирах встают перед глазами олимпийские Ванкувер, Сочи и чемпионатные Прага (2015) и Братислава (2019). В последнем случае наша "дримтим" во главе с действующими чемпионами НХЛ Ови--Кузи -Орли и обладателем Харт, Арт, Тед Кучеровым ДВАЖДЫ уступила далеко не первому составу финнов. На месте Кожевникова я бы поостерегся с глаголами, пусть и в сослагательном виде. Оставьте эпитеты нашим партийным бонзам...
Упустил ЧМ в Питере.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий