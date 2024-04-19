Кожевников о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Больше повезло «Магнитке», но она и стремилась больше. Не думаю, что пауза сыграла какую-то роль, «Локомотив» смотрелся свежо»

Александр Кожевников считает, что «Металлургу» повезло в матче с «Локомотивом».

– Поражение « » – это следствие длительной паузы без официальных игр?

– Не думаю. Игра была равной, просто больше повезло «Магнитке». Но она и стремилась больше.

Не думаю, что пауза сыграла какую-то роль. «Локомотив» смотрелся очень свежо. Два достойных финала соперника, – сказал двукратный олимпийский чемпион.