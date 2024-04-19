Кожевников о 1-м матче финала Кубка Гагарина: «Больше повезло «Магнитке», но она и стремилась больше. Не думаю, что пауза сыграла какую-то роль, «Локомотив» смотрелся свежо»

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Металлургу» повезло в матче с «Локомотивом».

– Поражение «Локомотива» – это следствие длительной паузы без официальных игр?

– Не думаю. Игра была равной, просто больше повезло «Магнитке». Но она и стремилась больше.

Не думаю, что пауза сыграла какую-то роль. «Локомотив» смотрелся очень свежо. Два достойных финала соперника, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий
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В спорте есть погаворка , везёт тому кто везёт. Или ещё есть поговорка можно случайно проиграть случайно выиграть нельзя.
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