Александр Кожевников: «Финал доказывает, что с судейством нужно что-то делать. Если не хотим превратить КХЛ в посмешище, когда голов меньше, чем судейских скандалов»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о судействе в плей-офф Кубка Гагарина.

В финале «Металлург» ведет 2-0 в серии с «Локомотивом»

– Реплика главного тренера «Локомотива» про наперсточников вам понятна?

– Судейское руководство замордовало всех штрафами, вот тренеры и состязаются в жанре фельетонов из «Крокодила».

Сначала был Разин с гамалеями, теперь Никитин с наперсточниками. Все ожидаемо.

Вообще финал доказывает, что нам нужно срочно что-то делать с судейством. Если, конечно, мы не хотим превратить КХЛ в посмешище, когда забитых голов в лиге меньше, чем судейских скандалов, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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9 комментариев
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Опять бонус в К&Б згорел)
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Где вы кожевникова находите???
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О каких скандалах говорит сей эксперт?
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А что такого в финале произошло? Вообще, если убрать за скобки СКА, который засудили, сломали, убили, какие скандалы судейские случились?
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ля не ходите к нему в гости, пожалуйста! Просто дайте чуваку дожить. После ваших визитов к нему над ним все ржут. Не позорьте дедушку.
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"Главный эксперт" проснулся
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Кто-нибудь подскажите ему, что надо закусывать!
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Это в недрении роминой идеи всеми способами.
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Катя к Кожевникову с бутылкой что ли ходит за интервью?
почему он ей всегда дверь открывает.
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