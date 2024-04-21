Александр Кожевников: «Финал доказывает, что с судейством нужно что-то делать. Если не хотим превратить КХЛ в посмешище, когда голов меньше, чем судейских скандалов»
Александр Кожевников высказался о судействе в плей-офф Кубка Гагарина.
В финале «Металлург» ведет 2-0 в серии с «Локомотивом»
– Реплика главного тренера «Локомотива» про наперсточников вам понятна?
– Судейское руководство замордовало всех штрафами, вот тренеры и состязаются в жанре фельетонов из «Крокодила».
Сначала был Разин с гамалеями, теперь Никитин с наперсточниками. Все ожидаемо.
Вообще финал доказывает, что нам нужно срочно что-то делать с судейством. Если, конечно, мы не хотим превратить КХЛ в посмешище, когда забитых голов в лиге меньше, чем судейских скандалов, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
почему он ей всегда дверь открывает.