Петр Воробьев о 0-3 в финале: «Локомотиву» не хватает опыта – большинство впервые играют в плей‑офф. Команда мастеровитая, но ей не хватает хладнокровия»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин Петр Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Петр Воробьев поделился мнением о трех поражениях «Локомотива» в финале плей-офф.

Ярославская команда уступила со счетом 1:2 в овертайме третьей игры решающей серии Кубка Гагарина.

Счет в противостоянии 3-0 в пользу «Металлурга».

«Хотелось бы, чтобы у «Локомотива» был еще шанс на победу в Кубке Гагарина. Но ребятам не хватает опыта игры в финалах.

Вы посмотрите на состав ярославцев – там большинство впервые играет в плей‑офф, впервые дошли до финала. Те, кто уже играл в финалах, брал Кубок Гагарина – единицы.

Да, команда мастеровитая, но ей не хватает какого‑то хладнокровия, опыта в решающих моментах.

Понятно, что Никитин беседует с ребятами, пытается донести что‑то, но направить несложно, а вот исполнить на льду сложно», – сказал бывший тренер «Локомотива» Петр Воробьев.

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5 комментариев
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Ну да, а у Магнитки одни обладатели и многократные финалисты КГ играют в команде))))
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Угу, вот у того же Силантьева, который только выбрался из вышки и вообще первый сезон в КХЛ проводит опыта выше крыши
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Я не согласен, ММГ и Локо очень схожи во многом, и по количеству опыта , по набору молодых даже Магнитка опережает.
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А у Магнитке много опыта,там игроки Сервестали играют и тренер оттуда же.
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Ерунда. Иногда кажется, что это не Локо. Странно, что Никитин не может направить их в правильное игровое русло. Нужно играть ближе к воротам. Закрывать вратаря, добивать.
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