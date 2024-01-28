Петр Воробьев о «Торпедо»: «Журналисты напирают, что главное в хоккее – зрелище. Что выберет болельщик – регулярные поражения 5:7 или стабильные победы 1:0? В памяти остается результат»

Петр Воробьев выказался относительно игры «Торпедо» в КХЛ.

– В сезон в разгаре. Кому симпатизируете?

– Не только я – многие отмечают работу . В Нижнем Новгороде он ставит атакующий хоккей, не загоняет игроков в рамки, позволяет импровизировать.

Правда, в плей-офф команде будет сложновато. Недаром же говорят: победы приносит нападение, а титулы – оборона.

Если впереди у « » все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает. Нужен разумный баланс между защитой и атакой.

Журналисты частенько напирают на то, что главное в хоккее – зрелище. Чем крупнее счет, тем лучше, это завораживает...

Но что выберет болельщик – регулярные поражения любимого клуба с веселой разницей шайб типа 5:7 или стабильные победы, пусть даже со счетом 1:0? Для меня ответ очевиден.

Ведь в памяти все равно остается результат. Как говорили ветераны: «Смотри на тАбло». Именно так, с ударением на «а», – сказал .