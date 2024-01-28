Петр Воробьев о «Торпедо»: «Журналисты напирают, что главное в хоккее – зрелище. Что выберет болельщик – регулярные поражения 5:7 или стабильные победы 1:0? В памяти остается результат»
Петр Воробьев выказался относительно игры «Торпедо» в КХЛ.
– В КХЛ сезон в разгаре. Кому симпатизируете?
– Не только я – многие отмечают работу Игоря Ларионова. В Нижнем Новгороде он ставит атакующий хоккей, не загоняет игроков в рамки, позволяет импровизировать.
Правда, в плей-офф команде будет сложновато. Недаром же говорят: победы приносит нападение, а титулы – оборона.
Если впереди у «Торпедо» все мощно, ярко, красиво, то сзади проблем хватает. Нужен разумный баланс между защитой и атакой.
Журналисты частенько напирают на то, что главное в хоккее – зрелище. Чем крупнее счет, тем лучше, это завораживает...
Но что выберет болельщик – регулярные поражения любимого клуба с веселой разницей шайб типа 5:7 или стабильные победы, пусть даже со счетом 1:0? Для меня ответ очевиден.
Ведь в памяти все равно остается результат. Как говорили ветераны: «Смотри на тАбло». Именно так, с ударением на «а», – сказал Петр Воробьев.