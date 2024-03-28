Петр Воробьев о сыне в ЦСКА: «Одно дело – работать со средними командами, другое – с ведущими. Опыт у него с «Металлургом» есть»

Теги Металлург Мг ЦСКА Илья Воробьев Петр Воробьев КХЛ ТАСС Хоккей

Петр Воробьев высказался о назначении своего сына Ильи главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

49-летний Илья Воробьев дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

«Кое-какие наработки у него были в «Магнитке», он там выигрывал. Одно дело – работать со средними командами, а другое дело – с ведущими.

Опыт у него с «Магниткой» есть. Как говорится, взялся за гуж... Поработает, посмотрит. Конечно, все не так просто для него будет», – сказал заслуженный тренер России Петр Воробьев. 

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?

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3 комментария
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Что то я не понял , он Металлург считает средней командой.
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Очень многое будет зависеть не только от Воробьёва в успехе Цска ,а от того , какой состав игроков будет на следующий сезон в команде начиная от вратарской линии ,идя через защитников к напам , кто останется из прошлого состава то же важно !
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Юхан Иаттсон свободен, закроет вратарскую линию. Будет основным.
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