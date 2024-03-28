Петр Воробьев о сыне в ЦСКА: «Одно дело – работать со средними командами, другое – с ведущими. Опыт у него с «Металлургом» есть»

Петр Воробьев высказался о назначении своего сына Ильи главным тренером ЦСКА.

Ранее клуб объявил, что с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев, с Сергеем Федоровым не продлят контракт.

49-летний дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским « »: один раз в качестве помощника, один раз в должности главного тренера. Кроме того, он работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.

«Кое-какие наработки у него были в «Магнитке», он там выигрывал. Одно дело – работать со средними командами, а другое дело – с ведущими.

Опыт у него с «Магниткой» есть. Как говорится, взялся за гуж... Поработает, посмотрит. Конечно, все не так просто для него будет», – сказал заслуженный тренер России Петр Воробьев.

ЦСКА поменял тренера – назначил Воробьева. Что надо об этом знать?